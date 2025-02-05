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İPA Açıkladı! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Aylık 82.880 TL'ye Yükseldi!

İPA Açıkladı! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Aylık 82.880 TL'ye Yükseldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 13:13

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan son araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 yılının Ocak ayına göre yüzde 56,21; geçtiğimiz aya göre ise 7,10 arttı! Araştırma verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 5.495 TL artarak 82.880 TL'ye ulaştı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/gen...
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının Ocak 2025'e ilişkin sonuçları açıkladın!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının Ocak 2025'e ilişkin sonuçları açıkladın!

Araştırma verileri, İstanbul'da yaşam maliyetinin hızla artmaya devam ettiğini gösterdi.

İPA'nın İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti araştırmasının verilerine göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 5.495 TL artarak 82.880 TL'ye yükseldi.

İPA'nın İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti araştırmasının verilerine göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 5.495 TL artarak 82.880 TL'ye yükseldi.

Artış, aylık ve yıllık bazda incelendiğinde oranlar da dikkat çekiciydi. İstanbul’da yaşamanın maliyeti Aralık 2024'e göre yüzde 7,10 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına yani, Ocak 2024'e göre ise yüzde 56,21 yükseliş gösterdi.

İPA verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti;

Ocak 2023'te 29.429 TL, Ocak 2024'te 53.058 TL ve son olarak Ocak 2025'te 82.880 TL olarak hesaplandı!

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarının da incelendiği araştırma: Et-kıyma fiyatlarının bir yılda yüzde 55.10 arttığına işaret etti!

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarının da incelendiği araştırma: Et-kıyma fiyatlarının bir yılda yüzde 55.10 arttığına işaret etti!

Temel tüketim maddelerinden et-kıyma bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 55,10 oranında artarken aylık bazda bakıldığında; geçtiğimiz aya göre yüzde 2,01 arttı. 

Yine temel tüketim gıdalarından olan bebek maması yıllık bazda yüzde 67,43, ayçiçek yağı yüzde 62,28, süt yüzde 42,54, makarna yüzde 35,88 ve pirinç fiyatı ise yüzde 33,36 yükseldi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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