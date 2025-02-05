İPA Açıkladı! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Aylık 82.880 TL'ye Yükseldi!

Artış, aylık ve yıllık bazda incelendiğinde oranlar da dikkat çekiciydi. İstanbul’da yaşamanın maliyeti Aralık 2024'e göre yüzde 7,10 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına yani, Ocak 2024'e göre ise yüzde 56,21 yükseliş gösterdi.

İPA verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti;

Ocak 2023'te 29.429 TL, Ocak 2024'te 53.058 TL ve son olarak Ocak 2025'te 82.880 TL olarak hesaplandı!