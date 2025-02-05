İPA Açıkladı! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Aylık 82.880 TL'ye Yükseldi!
İPA Açıkladı! İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Aylık 82.880 TL'ye Yükseldi!
Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/gen...
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan son araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 yılının Ocak ayına göre yüzde 56,21; geçtiğimiz aya göre ise 7,10 arttı! Araştırma verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 5.495 TL artarak 82.880 TL'ye ulaştı.
İşte, detaylar...
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının Ocak 2025'e ilişkin sonuçları açıkladın!
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İPA'nın İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti araştırmasının verilerine göre, İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 5.495 TL artarak 82.880 TL'ye yükseldi.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarının da incelendiği araştırma: Et-kıyma fiyatlarının bir yılda yüzde 55.10 arttığına işaret etti!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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