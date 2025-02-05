onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Zengin mi, Yoksa Fakir mi? Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Anlamanın Sırrını İfşa Etti!

Zengin mi, Yoksa Fakir mi? Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Anlamanın Sırrını İfşa Etti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 11:17

Son yıllarda ilişkide duygusal konuların dışında cimrilik, zenginlik ve fakirlik de tartışma konusu oluyor! Sosyal medyada sık sık gündeme gelen fakirlik ve zenginlik kavramlarına ilişkin tartışmayı ise bu kez 'Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?' sorusu başlattı! Kimileri arabasından dedi, kimileri de AVM'de montla dolaşmasından! Gelin, X kullanıcılarının konu hakkındaki yorumlarına birlikte göz atalım. 

İşte, başlıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zengin kız, fakir oğlan hikayelerini bilirsiniz... Hepsi birbirinden romantik, biraz da dramatiktir! Fakat artık insanlar ilişkiye başlamadan önce kişinin nasıl biri olduğu yanında maddi durumunu da öğrenmeyi tercih ediyor.

Tam da bu noktada X'te tartışma yaratan o soru devreye giriyor: "Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?"

Tam da bu noktada X'te tartışma yaratan o soru devreye giriyor: "Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?"

İşte, her şeyi başlatan o tweet 👇

İşte, her şeyi başlatan o tweet 👇
twitter.com

Bir erkeğin zengin mi, yoksa fakir mi olduğunu anlama tüyoları ise sosyal medya kullanıcılarından geldi! Herkesin ilginç bir tespiti vardı.

İlk izlenim 👇

İlk izlenim 👇
twitter.com

İlk buluşma... 👇

İlk buluşma... 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki, evde nasıl? 👇

Peki, evde nasıl? 👇
twitter.com

Bunu hiç düşünmüş müydünüz? 👇

Bunu hiç düşünmüş müydünüz? 👇
twitter.com

"Ne hakkında çok konuşuyorsanız, o eksiktir" 👇

"Ne hakkında çok konuşuyorsanız, o eksiktir" 👇
twitter.com

"Gösteriş meraklısı" 👇

"Gösteriş meraklısı" 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Zengin erkek her kız bakmaz" diye düşünen de vardı. 👇

"Zengin erkek her kız bakmaz" diye düşünen de vardı. 👇
twitter.com

"Öz güveni" düşüktür diyen de! 👇

"Öz güveni" düşüktür diyen de! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Neden mi?" işte yanıtı 👇

"Neden mi?" işte yanıtı 👇
twitter.com

"AVM'de montla dolaşması..." 👇

"AVM'de montla dolaşması..." 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sözün bittiği yer... 👇

Sözün bittiği yer... 👇
twitter.com

Sıra kadınlara da geldi tabii! 👇

Sıra kadınlara da geldi tabii! 👇
twitter.com

"Fakir erkekle sevgili olun. Ama cimri adamı hayatınıza almayın" 👇

"Fakir erkekle sevgili olun. Ama cimri adamı hayatınıza almayın" 👇
twitter.com

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın