Zengin mi, Yoksa Fakir mi? Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Anlamanın Sırrını İfşa Etti!

Son yıllarda ilişkide duygusal konuların dışında cimrilik, zenginlik ve fakirlik de tartışma konusu oluyor! Sosyal medyada sık sık gündeme gelen fakirlik ve zenginlik kavramlarına ilişkin tartışmayı ise bu kez 'Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?' sorusu başlattı! Kimileri arabasından dedi, kimileri de AVM'de montla dolaşmasından! Gelin, X kullanıcılarının konu hakkındaki yorumlarına birlikte göz atalım.

İşte, başlıyoruz...