Zengin mi, Yoksa Fakir mi? Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Anlamanın Sırrını İfşa Etti!
Zengin mi, Yoksa Fakir mi? Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Erkeğin Fakir Olduğunu Anlamanın Sırrını İfşa Etti!
Son yıllarda ilişkide duygusal konuların dışında cimrilik, zenginlik ve fakirlik de tartışma konusu oluyor! Sosyal medyada sık sık gündeme gelen fakirlik ve zenginlik kavramlarına ilişkin tartışmayı ise bu kez 'Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?' sorusu başlattı! Kimileri arabasından dedi, kimileri de AVM'de montla dolaşmasından! Gelin, X kullanıcılarının konu hakkındaki yorumlarına birlikte göz atalım.
İşte, başlıyoruz...
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Zengin kız, fakir oğlan hikayelerini bilirsiniz... Hepsi birbirinden romantik, biraz da dramatiktir! Fakat artık insanlar ilişkiye başlamadan önce kişinin nasıl biri olduğu yanında maddi durumunu da öğrenmeyi tercih ediyor.
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Tam da bu noktada X'te tartışma yaratan o soru devreye giriyor: "Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarsınız?"
İşte, her şeyi başlatan o tweet 👇
İlk izlenim 👇
İlk buluşma... 👇
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Peki, evde nasıl? 👇
Bunu hiç düşünmüş müydünüz? 👇
"Ne hakkında çok konuşuyorsanız, o eksiktir" 👇
"Gösteriş meraklısı" 👇
👇
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"Zengin erkek her kız bakmaz" diye düşünen de vardı. 👇
"Öz güveni" düşüktür diyen de! 👇
👇
"Neden mi?" işte yanıtı 👇
"AVM'de montla dolaşması..." 👇
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Sözün bittiği yer... 👇
Sıra kadınlara da geldi tabii! 👇
"Fakir erkekle sevgili olun. Ama cimri adamı hayatınıza almayın" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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