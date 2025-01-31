Kimi Pahalı Buldu Kimi "Geçmeyin" Dedi! İstanbul İzmir Arası Otoyol Maliyeti Sosyal Medyada Viral Oldu!
Kimi Pahalı Buldu Kimi "Geçmeyin" Dedi! İstanbul İzmir Arası Otoyol Maliyeti Sosyal Medyada Viral Oldu!
Sosyal medya adeta İstanbul'dan İzmir'e yola çıktı! Birinci sınıf araçla otoyolları kullanarak İstanbul'dan İzmir'e giden bir kişinin ödeyeceği 1965 TL'lik otoyol maliyeti çok konuşuldu. Kimileri HGS'den geçiyor fark etmedim bile derken kimileri fiyatları fazla buldu. Tabii 'gitmeyin' diyen de vardı, 'otoyol fakirler için değildir' diyenler de!
İşte, detaylar...
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Ocak ayı itibarıyla zamlanan otoyol ücretleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
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Otoyol fiyatları ise X üzerinden Veri Kaynağı adlı hesap tarafından paylaşılan 1965 TL'lik İstanbul-İzmir arası otoban maliyeti hesabıyla yeniden gündeme geldi.
Avrupa'daki gibi diyorsunuz... 👇
"Ne bu şimdi?" 👇
Kötü değil... 👇
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Şaka olduğunu sanmıyoruz! 👇
Oysa çözüm basitti: "Gitme" 👇
Pahalı değil diyorsunuz, yani 👇
"Her güzelin bir fiyatı var" 👇
"Yol ve köprü fakirler için yapılmıyor" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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