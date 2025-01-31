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Kimi Pahalı Buldu Kimi "Geçmeyin" Dedi! İstanbul İzmir Arası Otoyol Maliyeti Sosyal Medyada Viral Oldu!

Kimi Pahalı Buldu Kimi "Geçmeyin" Dedi! İstanbul İzmir Arası Otoyol Maliyeti Sosyal Medyada Viral Oldu!

Otoyol
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 16:28

Sosyal medya adeta İstanbul'dan İzmir'e yola çıktı! Birinci sınıf araçla otoyolları kullanarak İstanbul'dan İzmir'e giden bir kişinin ödeyeceği 1965 TL'lik otoyol maliyeti çok konuşuldu. Kimileri HGS'den geçiyor fark etmedim bile derken kimileri fiyatları fazla buldu. Tabii 'gitmeyin' diyen de vardı, 'otoyol fakirler için değildir' diyenler de! 

İşte, detaylar...

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Ocak ayı itibarıyla zamlanan otoyol ücretleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü Ocak ayı itibarıyla yüzde 15 ila 43 arasında zamlanan yeni köprü, otoyol ve tünel ücretlerini açıklamıştı. Yenilenen fiyatlara göre Osmangazi Köprüsü, birinci sınıf araçlar için 795 TL oldu.

Otoyol fiyatları ise X üzerinden Veri Kaynağı adlı hesap tarafından paylaşılan 1965 TL'lik İstanbul-İzmir arası otoban maliyeti hesabıyla yeniden gündeme geldi.

Otoyol fiyatları ise X üzerinden Veri Kaynağı adlı hesap tarafından paylaşılan 1965 TL'lik İstanbul-İzmir arası otoban maliyeti hesabıyla yeniden gündeme geldi.

Veri Kaynağı'nın bu paylaşımı kısa sürede internet ortamında viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, otoyol maliyetlerine yorum yapmayı da unutmadı. 

Kaynak

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Pahalı değil diyorsunuz, yani 👇

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"Yol ve köprü fakirler için yapılmıyor" 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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