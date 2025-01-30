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Zamanda Yolculuğa Hazır mısınız? Konya'daki 114-A Otobüsünün Durak İsimleri Sosyal Medyada Viral Oldu!

Zamanda Yolculuğa Hazır mısınız? Konya'daki 114-A Otobüsünün Durak İsimleri Sosyal Medyada Viral Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 00:47

Türkiye'nin her köşesinde ilginç durak ve cadde isimleri görmüşsünüzdür! Ancak Konya'da öyle bir otobüs hattı var ki yolcularını, adeta Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına zamanda yolculuğa çıkarıyor. Peki siz hiç 114-A'ya binip zamanda yolculuk yaptınız mı? 

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının diline dolaşan bu keyifli yolculuğa bir kez de birlikte çıkalım. 

İşte, başlıyoruz...

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Şehirler kalabalıklaştıkça toplu taşımanın önemi artıyor: Trafiği azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirlik için toplu taşıma şart. Fakat bu kez konumuz bu değil. Zira, Konya'daki 114-A otobüs hattı ile zamanda yolculuk yapıyoruz.

Şehirler kalabalıklaştıkça toplu taşımanın önemi artıyor: Trafiği azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirlik için toplu taşıma şart. Fakat bu kez konumuz bu değil. Zira, Konya'daki 114-A otobüs hattı ile zamanda yolculuk yapıyoruz.

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının "114-A Abdühamid Han Cad." otobüs hattının 3.Murad durağından yaptığı paylaşımla başladı.

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının "114-A Abdühamid Han Cad." otobüs hattının 3.Murad durağından yaptığı paylaşımla başladı.
twitter.com

Meğer Konyalılar, 80 ilden gizli Osmanlı'ya yolculuğun sırrını bulmuşlar.

Duraklar sırasıyla: ".... Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım Bayezid, 1. Mehmed, 2. Murad, Fatih Sultan Mehmed, 2. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmed, 1. Mustafa, Genç Osman, 4. Murad, 1.İbrahim, 4. Mehmed, 2. Süleyman, 2. Ahmed, 2. Mustafa, 3. Ahmed, 1. Mahmud, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamid, 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz..." diye devam ediyor!

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da durak isimlerine söyleyecekleri vardı.

4. Murad'la nasıl bir ortak noktanız olabilir? 👇

4. Murad'la nasıl bir ortak noktanız olabilir? 👇
twitter.com

Öğrenciye de büyük destek 👇

Öğrenciye de büyük destek 👇
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Burada her yol Konya! 👇

Burada her yol Konya! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bazen olmuyor... 👇

Bazen olmuyor... 👇
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Belki de çok beğenirdi! 👇

Belki de çok beğenirdi! 👇
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👇
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Neden ayrıldınız, sefere mi çıktı? 👇

Neden ayrıldınız, sefere mi çıktı? 👇
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Keyifli bir yolculuk olurdu aslında... 👇

Keyifli bir yolculuk olurdu aslında... 👇
twitter.com

Biraz da hayal gücü 👇

Biraz da hayal gücü 👇
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Keşke biraz ipucu da verseydiniz 👇

Keşke biraz ipucu da verseydiniz 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Selçuk Ulucan

kurtuluş savaşı sırasında isyan edip Kuvayı millîye ordusuna savaş açılan il konya

Konya adem

Canim memleketim batimi size. Tarih tesetturden idarettir ve bunlari yazanlar hesap versin. Tarihinize padisahlaramiza sagyi duyun

Bozkurt

Ne kadar saçmaladıklarını söyleyecek kimse de yok tabii.