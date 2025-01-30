Zamanda Yolculuğa Hazır mısınız? Konya'daki 114-A Otobüsünün Durak İsimleri Sosyal Medyada Viral Oldu!
Zamanda Yolculuğa Hazır mısınız? Konya'daki 114-A Otobüsünün Durak İsimleri Sosyal Medyada Viral Oldu!
Türkiye'nin her köşesinde ilginç durak ve cadde isimleri görmüşsünüzdür! Ancak Konya'da öyle bir otobüs hattı var ki yolcularını, adeta Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına zamanda yolculuğa çıkarıyor. Peki siz hiç 114-A'ya binip zamanda yolculuk yaptınız mı?
Gelin, sosyal medya kullanıcılarının diline dolaşan bu keyifli yolculuğa bir kez de birlikte çıkalım.
İşte, başlıyoruz...
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Şehirler kalabalıklaştıkça toplu taşımanın önemi artıyor: Trafiği azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirlik için toplu taşıma şart. Fakat bu kez konumuz bu değil. Zira, Konya'daki 114-A otobüs hattı ile zamanda yolculuk yapıyoruz.
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Her şey bir sosyal medya kullanıcısının "114-A Abdühamid Han Cad." otobüs hattının 3.Murad durağından yaptığı paylaşımla başladı.
Duraklar sırasıyla: ".... Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım Bayezid, 1. Mehmed, 2. Murad, Fatih Sultan Mehmed, 2. Beyazid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmed, 1. Mustafa, Genç Osman, 4. Murad, 1.İbrahim, 4. Mehmed, 2. Süleyman, 2. Ahmed, 2. Mustafa, 3. Ahmed, 1. Mahmud, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamid, 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz..." diye devam ediyor!
4. Murad'la nasıl bir ortak noktanız olabilir? 👇
Öğrenciye de büyük destek 👇
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Burada her yol Konya! 👇
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Bazen olmuyor... 👇
Belki de çok beğenirdi! 👇
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Neden ayrıldınız, sefere mi çıktı? 👇
Keyifli bir yolculuk olurdu aslında... 👇
Biraz da hayal gücü 👇
Keşke biraz ipucu da verseydiniz 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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kurtuluş savaşı sırasında isyan edip Kuvayı millîye ordusuna savaş açılan il konya
Canim memleketim batimi size. Tarih tesetturden idarettir ve bunlari yazanlar hesap versin. Tarihinize padisahlaramiza sagyi duyun
Ne kadar saçmaladıklarını söyleyecek kimse de yok tabii.