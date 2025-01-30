Zamanda Yolculuğa Hazır mısınız? Konya'daki 114-A Otobüsünün Durak İsimleri Sosyal Medyada Viral Oldu!

Türkiye'nin her köşesinde ilginç durak ve cadde isimleri görmüşsünüzdür! Ancak Konya'da öyle bir otobüs hattı var ki yolcularını, adeta Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına zamanda yolculuğa çıkarıyor. Peki siz hiç 114-A'ya binip zamanda yolculuk yaptınız mı?

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının diline dolaşan bu keyifli yolculuğa bir kez de birlikte çıkalım.

İşte, başlıyoruz...