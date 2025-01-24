12 Yıllık Dostuyla Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Kız Sordu "Son Kez Konuşmalı mı Yoksa Her Şey Zaten Bitti mi?

Kim sonsuz olacak bir dostluğun hayalini kurmaz ki? Bu yüzden özellikle çocukluk arkadaşları bir başkadır. Yıllar geçtikçe birlikte yaşanan anılar, birbirini konuşmadan anlamalar, sırlar ve sarsılmaz sanılan bir aile bağı oluşur arada. Fakat maalesef her dostluk sonsuz olmaz! Bir dostluğun bittiğine dair en belirgin kanıt nedir peki?

Biz söyleyelim, iletişim eksikliği... Artık sizden uzaklaşıyor olabilir! İşte bu kalp kıran deneyimi yaşayan genç kız 12 senelik arkadaşlığının geldiği noktayı X üzerinden paylaştı!

İşte, detaylar...