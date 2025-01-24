12 Yıllık Dostuyla Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Kız Sordu "Son Kez Konuşmalı mı Yoksa Her Şey Zaten Bitti mi?
12 Yıllık Dostuyla Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Kız Sordu "Son Kez Konuşmalı mı Yoksa Her Şey Zaten Bitti mi?
Kim sonsuz olacak bir dostluğun hayalini kurmaz ki? Bu yüzden özellikle çocukluk arkadaşları bir başkadır. Yıllar geçtikçe birlikte yaşanan anılar, birbirini konuşmadan anlamalar, sırlar ve sarsılmaz sanılan bir aile bağı oluşur arada. Fakat maalesef her dostluk sonsuz olmaz! Bir dostluğun bittiğine dair en belirgin kanıt nedir peki?
Biz söyleyelim, iletişim eksikliği... Artık sizden uzaklaşıyor olabilir! İşte bu kalp kıran deneyimi yaşayan genç kız 12 senelik arkadaşlığının geldiği noktayı X üzerinden paylaştı!
İşte, detaylar...
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Her zaman itiraf edilmese de herkesin hayalidir sıkı bir dostluk! Zira birlikte gülmek, birlikte ağlamak gibisi yoktur.
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Büyüdüğünüze, değiştiğinize, iyi ve kötü tüm yaşadıklarınıza şahitlik eden dostlarınız belki de sizi en iyi tanıyan kişilerdir.
İnsan, 12 yıllık sırdaşı ile konuşamayınca "kimden fikir alacağını bilemiyor" tabii 👇
Önce biri üniversiteli oldu, biri mezuna kaldı 👇
En sevdiği arkadaşı olan takma adı ile "Mira" ile arasındaki sorunlar burada başlamış. 👇
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O Mira'ya sürpriz yapmış ama Mira onun doğum gününe gelmemiş... 👇
Üstelik annesinin rahatsızlığı nedeniyle zaten zor günler geçiriyordu... 👇
Bu arada Mira'nın gidiş tarihi belli olmuştu bile 👇
İyi de gidiş tarihini Mira mı söylemeliydi, yoksa o arkadaşına sormalı mıydı? 👇
Peki, bu ilk ayrılıklarından önce görüşebilecekler miydi? 👇
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Sadece "Önemli değil" mi? Bir geçmiş olsun demek iyi olmaz mıydı? 👇
Derken Eylül bitti Ekim geldi... 👇
Aslında sen de aramaktan bu kadar korkmamalısın belki de! 👇
Artık iki arkadaş arasındaki mesafe iyice artmıştı! 👇
Sana değil ama diğer arkadaşlarına vakti var: "Arkadaşlarıyla bir kafede buluşmuş."👇
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Böylece sorunun diğer arkadaşları olmadığını anladı: "Beni çağırsa kızlar sorun etmezlerdi." 👇
"Babaannem vefat etti hikayemde paylaştım ama yazmadı" 👇
"Arkadaşlığımız bunu hak etmiyor" 👇
Şimdi bu 12 yıllık arkadaşlık bir son konuşmayı hak ediyor mu, yoksa zaten her şey bitmiş mi? 👇
Sizce şimdi ne yapmalı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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