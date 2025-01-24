Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
12 Yıllık Dostuyla Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Kız Sordu "Son Kez Konuşmalı mı Yoksa Her Şey Zaten Bitti mi?

12 Yıllık Dostuyla Arasında Soğuk Rüzgarlar Esen Kız Sordu "Son Kez Konuşmalı mı Yoksa Her Şey Zaten Bitti mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 10:44

Kim sonsuz olacak bir dostluğun hayalini kurmaz ki? Bu yüzden özellikle çocukluk arkadaşları bir başkadır. Yıllar geçtikçe birlikte yaşanan anılar, birbirini konuşmadan anlamalar, sırlar ve sarsılmaz sanılan bir aile bağı oluşur arada. Fakat maalesef her dostluk sonsuz olmaz! Bir dostluğun bittiğine dair en belirgin kanıt nedir peki? 

Biz söyleyelim, iletişim eksikliği... Artık sizden uzaklaşıyor olabilir! İşte bu kalp kıran deneyimi yaşayan genç kız 12 senelik arkadaşlığının geldiği noktayı X üzerinden paylaştı! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her zaman itiraf edilmese de herkesin hayalidir sıkı bir dostluk! Zira birlikte gülmek, birlikte ağlamak gibisi yoktur.

Büyüdüğünüze, değiştiğinize, iyi ve kötü tüm yaşadıklarınıza şahitlik eden dostlarınız belki de sizi en iyi tanıyan kişilerdir.

İşte bu yüzden yanında her zaman sahici olduğumuz o kişi kaybetmek istemeyiz... Dostluğunu kaybetmemek için verdiği mücadeleyi bu kez X'te 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐭𝐡 kullanıcı adıyla yer alan genç kız anlattı. 

Gelin 12 yıllık dostluk nasıl bir sınavdan geçiyor birlikte görelim! 👇

İnsan, 12 yıllık sırdaşı ile konuşamayınca "kimden fikir alacağını bilemiyor" tabii 👇

İnsan, 12 yıllık sırdaşı ile konuşamayınca "kimden fikir alacağını bilemiyor" tabii 👇
twitter.com

Önce biri üniversiteli oldu, biri mezuna kaldı 👇

Önce biri üniversiteli oldu, biri mezuna kaldı 👇
twitter.com

En sevdiği arkadaşı olan takma adı ile "Mira" ile arasındaki sorunlar burada başlamış. 👇

En sevdiği arkadaşı olan takma adı ile "Mira" ile arasındaki sorunlar burada başlamış. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O Mira'ya sürpriz yapmış ama Mira onun doğum gününe gelmemiş... 👇

O Mira'ya sürpriz yapmış ama Mira onun doğum gününe gelmemiş... 👇
twitter.com

Üstelik annesinin rahatsızlığı nedeniyle zaten zor günler geçiriyordu... 👇

Üstelik annesinin rahatsızlığı nedeniyle zaten zor günler geçiriyordu... 👇
twitter.com

'Annem nakil ameliyatı için tam o dönem şehir dışına gitmişti. Babamla biz amcamda kalıyorduk. Amcanlardayken aklıma geldi ve kendisine ne zaman gideceğini sordum ve bana böyle bir cevap verdi+'

Bu arada Mira'nın gidiş tarihi belli olmuştu bile 👇

Bu arada Mira'nın gidiş tarihi belli olmuştu bile 👇

İyi de gidiş tarihini Mira mı söylemeliydi, yoksa o arkadaşına sormalı mıydı? 👇

İyi de gidiş tarihini Mira mı söylemeliydi, yoksa o arkadaşına sormalı mıydı? 👇

Peki, bu ilk ayrılıklarından önce görüşebilecekler miydi? 👇

Peki, bu ilk ayrılıklarından önce görüşebilecekler miydi? 👇
twitter.com

'+sonra babamlar gelmişti o günde babamı akşam akşam akrep ısırdı acile gittik yanında ben vardım (görüldü yeme sayacı 1) burda kendisi ilk ve son defa aramıştım açamamıştım sonra geri aradım çok az konuştuk sonra kendisinin işi vardı diye kapattı dedimki ben senin+'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece "Önemli değil" mi? Bir geçmiş olsun demek iyi olmaz mıydı? 👇

Sadece "Önemli değil" mi? Bir geçmiş olsun demek iyi olmaz mıydı? 👇

Derken Eylül bitti Ekim geldi... 👇

Derken Eylül bitti Ekim geldi... 👇

Aslında sen de aramaktan bu kadar korkmamalısın belki de! 👇

Aslında sen de aramaktan bu kadar korkmamalısın belki de! 👇
twitter.com

Artık iki arkadaş arasındaki mesafe iyice artmıştı! 👇

Artık iki arkadaş arasındaki mesafe iyice artmıştı! 👇
twitter.com

Sana değil ama diğer arkadaşlarına vakti var: "Arkadaşlarıyla bir kafede buluşmuş."👇

Sana değil ama diğer arkadaşlarına vakti var: "Arkadaşlarıyla bir kafede buluşmuş."👇

'Bu arada o kızları benimle tanıştırdı, kızlar beni çok sevdi'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Böylece sorunun diğer arkadaşları olmadığını anladı: "Beni çağırsa kızlar sorun etmezlerdi." 👇

Böylece sorunun diğer arkadaşları olmadığını anladı: "Beni çağırsa kızlar sorun etmezlerdi." 👇

"Babaannem vefat etti hikayemde paylaştım ama yazmadı" 👇

"Babaannem vefat etti hikayemde paylaştım ama yazmadı" 👇

"Arkadaşlığımız bunu hak etmiyor" 👇

"Arkadaşlığımız bunu hak etmiyor" 👇

Şimdi bu 12 yıllık arkadaşlık bir son konuşmayı hak ediyor mu, yoksa zaten her şey bitmiş mi? 👇

Şimdi bu 12 yıllık arkadaşlık bir son konuşmayı hak ediyor mu, yoksa zaten her şey bitmiş mi? 👇

Sizce şimdi ne yapmalı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın