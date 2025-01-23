Ne Sıklıkta Duş Alıyorsunuz? Sosyal Medyanın İnsanlardan Soğumanıza Neden Olacak Goygoyu
Ne Sıklıkta Duş Alıyorsunuz? Sosyal Medyanın İnsanlardan Soğumanıza Neden Olacak Goygoyu
Temizlik algınız değişmek üzere! Yıllardır tartışılan 'Hafta kaç kez duş almalı?' tartışması sosyal medyada boyut değiştirdi. Bir X kullanıcısının '2 gün banyo yapmayınca hissettiğimiz pislik' diyerek paylaştığı Captain K'nuckles (Kaptan Yosun) karakteri tartışmaya neden oldu. Kimileri her gün duş yapmamanın pislik olduğunu savundu kimileri ise hafta, hatta ayda 1 yeter dedi. Peki, siz ne sıklıkta duş alıyorsunuz?
İşte, detaylar...
Bu tartışmaya girmeden hemen önce sizi eskilere götürmek istiyoruz! Amerika'daki çocukların Cumartesi, Türkiye'deki çocukların ise Pazar geceleri duş aldığı o çok eski dönemler...
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Tabii zamanla işler değişti! Evlerdeki imkanlar, toplum ve hatta mevsimler bile değişti. Böylece her gün duş almanın, hatta evden çıkarken bir kez daha saçlarını yıkamanın, saçları kabartmanın ve şekillendirmenin önemini arttıkça arttı.
Öyleyse, Cartoon Network için yapılmış Amerikan çizgi dizisi Flapjack'in Captain K'nuckles (Kaptan Yosun) ile tanışın. 👇
Kese önemli ama 👇
Hadi herkesin eteğinden taşları döktüğü, gerçeklerle yüzleşelim şimdide! 👇
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İşte bu bizi üzdü... 👇
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Esas sen o exi nereden buldun?.. 👇
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İstanbulluların gözü yaşlı 👇
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Peki siz, ne sıklıkta duş alıyorsunuz? 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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