Ne Sıklıkta Duş Alıyorsunuz? Sosyal Medyanın İnsanlardan Soğumanıza Neden Olacak Goygoyu

Temizlik algınız değişmek üzere! Yıllardır tartışılan 'Hafta kaç kez duş almalı?' tartışması sosyal medyada boyut değiştirdi. Bir X kullanıcısının '2 gün banyo yapmayınca hissettiğimiz pislik' diyerek paylaştığı Captain K'nuckles (Kaptan Yosun) karakteri tartışmaya neden oldu. Kimileri her gün duş yapmamanın pislik olduğunu savundu kimileri ise hafta, hatta ayda 1 yeter dedi. Peki, siz ne sıklıkta duş alıyorsunuz?

İşte, detaylar...