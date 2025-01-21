Türk Bilim İnsanlarından Obeziteye Çözüm Olabilecek Araştırma! Patates Böcekleri Obeziteye Çözüm Olabilir mi?
Türk Bilim İnsanlarından Obeziteye Çözüm Olabilecek Araştırma! Patates Böcekleri Obeziteye Çözüm Olabilir mi?
Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma, patates böceklerinin bazı genlerinin insanın geniyle benzer olduğunu saptadı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmanın, günümüz dünyasının önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite için çözüm olacağı öngörülüyor. Peki, patates böceklerinin özelliği ne? Patates böcekleri, bizi obeziteden nasıl kurtaracak?
İşte, detaylar...
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Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, "patates böceklerinden elde edilen bir peptitin karaciğer yağlanması ve obezite sorunlarına" çözüm olabileceği öngörüldü.
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Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda (MOLEN) 2014 yılından beri böcekler üzerinde araştırmalar yürüten ekip, patates böceklerinin yağ biriktirme ve yakma mekanizmalarında insan geniyle dikkat çeken benzerlikler keşfetti.
Patates böcekleri kışı toprağın altında, 6 ay yemeden ve içmeden geçiriyorlar!
Araştırma sürecinde bir diğer odaklanılan konu ise "patates böceklerindeki şeker-yağ ilişkisi" oldu.
Peki şekerden alınan bu yağlar kış boyunca nasıl yakılıyor?
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"Özellikle yağ yakma mekanizmalarında rol alan bazı kilit genler var ki bunların en önemlisi glukagon. Glukagon benzeri peptitler üzerinden zayıflama veya yağ yakımı ile ilişkili çok önemli çalışmalar yapmaktayız." diyen Profesör, çalışmaların kısa sürede sonuç göstereceğine yönelik ümitli olunduğunu dile getirdi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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