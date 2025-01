Türk Bilim İnsanlarından Obeziteye Çözüm Olabilecek Araştırma! Patates Böcekleri Obeziteye Çözüm Olabilir mi?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, prestijli bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayımlandı.