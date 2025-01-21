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Türk Bilim İnsanlarından Obeziteye Çözüm Olabilecek Araştırma! Patates Böcekleri Obeziteye Çözüm Olabilir mi?

Türk Bilim İnsanlarından Obeziteye Çözüm Olabilecek Araştırma! Patates Böcekleri Obeziteye Çözüm Olabilir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 10:26

Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma, patates böceklerinin bazı genlerinin insanın geniyle benzer olduğunu saptadı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmanın, günümüz dünyasının önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite için çözüm olacağı öngörülüyor. Peki, patates böceklerinin özelliği ne? Patates böcekleri, bizi obeziteden nasıl kurtaracak?

İşte, detaylar...

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Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, "patates böceklerinden elde edilen bir peptitin karaciğer yağlanması ve obezite sorunlarına" çözüm olabileceği öngörüldü.

Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, "patates böceklerinden elde edilen bir peptitin karaciğer yağlanması ve obezite sorunlarına" çözüm olabileceği öngörüldü.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Toprak ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, prestijli bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayımlandı.

Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda (MOLEN) 2014 yılından beri böcekler üzerinde araştırmalar yürüten ekip, patates böceklerinin yağ biriktirme ve yakma mekanizmalarında insan geniyle dikkat çeken benzerlikler keşfetti.

Moleküler Entomoloji Laboratuvarı'nda (MOLEN) 2014 yılından beri böcekler üzerinde araştırmalar yürüten ekip, patates böceklerinin yağ biriktirme ve yakma mekanizmalarında insan geniyle dikkat çeken benzerlikler keşfetti.

AA'dan Buğrahan Ayhan'ın haberine göre, Prof. Dr. Toprak, bu keşfin obezitenin yanı sıra karaciğer yağlanması ve diyabet gibi hastalıkların da çözümü olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak

Patates böcekleri kışı toprağın altında, 6 ay yemeden ve içmeden geçiriyorlar!

Patates böcekleri kışı toprağın altında, 6 ay yemeden ve içmeden geçiriyorlar!

Kış uykusuna yatan patates böcekleri, temel gen susturma teknolojisine çok uygun oldukları için tercih edildi. Bu tercihte en önemli nokta, canlıların kış aylarında 'hibernasyon' denilen, halk arasında kış uykusu olarak bilinen süreçte yemeden içmeden geçirdiği 6 aylık süreçti. Türk bilim insanları, 'Acaba bu canlılar 6 ay bu süreci nasıl geçirebiliyor?' sorusu üzerine odaklandılar. Bu sayede, süreçte en etkili olan ve temel enerji kaynağı olan yağlar üzerine odaklanıldı. 

Prof. Dr. Toprak, AA'ya verdiği demeçte, 'Daha sonra yaptığımız analizler gösterdi ki bu lipit metabolizmasıyla ilişkili genlerin çok büyük bir kısmı insanlarda olduğu gibi var. Buradan da yola çıkarak, insanlar lipidi yakma noktasında acaba nerede çok başarılı olamıyor, neden karaciğer yağlanması veya obezite gibi hastalıklara yakalanıyor diye araştırmaya başladık. Bu böcekler önceden biriktirdikleri lipidi çok başarılı bir şekilde yaktıkları için onlar bunu nasıl başarıyor? Patates böceği çalışmamız bu anlamda hakikaten çok büyük bir çalışmaydı.' diyor.

Araştırma sürecinde bir diğer odaklanılan konu ise "patates böceklerindeki şeker-yağ ilişkisi" oldu.

Araştırma sürecinde bir diğer odaklanılan konu ise "patates böceklerindeki şeker-yağ ilişkisi" oldu.

Canlılar, besinlerdeki yağın yanı sıra şekerden aldıkları yağı depoluyor. Patates bitkisinin yapraklarından beslenen böcekler, aldıkları yoğun miktarda şekeri lipit kullanımı ve üretimi için kullanıyor. Bu da gösteriyor ki insan ya da diğer memeliler de 'yağ sentezinde şekeri kaynak olarak kullanılabiliyor.'

Peki şekerden alınan bu yağlar kış boyunca nasıl yakılıyor?

Peki şekerden alınan bu yağlar kış boyunca nasıl yakılıyor?

Kış uykusuna yatmasa da insanların da kış mevsiminde yağ oranı ve dolayısıyla kilo sonu artıyor. Bilim dünyasına göre, aslında bu basit bir hayatta kalma mücadelesi. Prof. Dr. Toprak, 

'Yağlanmada rol alan genler de belli, bizim bulduğumuz genler. Bu genler insanlarda olduğu gibi aynen var ve dolayısıyla da bu genlerin çalışmasıyla yağlar biriktirilip kış boyunca yakılabiliyor. Bu da çalışmamızın en önemli çıktısıdır.' ifadeleriyle açıklıyor durumu.

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"Özellikle yağ yakma mekanizmalarında rol alan bazı kilit genler var ki bunların en önemlisi glukagon. Glukagon benzeri peptitler üzerinden zayıflama veya yağ yakımı ile ilişkili çok önemli çalışmalar yapmaktayız." diyen Profesör, çalışmaların kısa sürede sonuç göstereceğine yönelik ümitli olunduğunu dile getirdi.

"Özellikle yağ yakma mekanizmalarında rol alan bazı kilit genler var ki bunların en önemlisi glukagon. Glukagon benzeri peptitler üzerinden zayıflama veya yağ yakımı ile ilişkili çok önemli çalışmalar yapmaktayız." diyen Profesör, çalışmaların kısa sürede sonuç göstereceğine yönelik ümitli olunduğunu dile getirdi.
cdnuploads.aa.com.tr

'Böcekten elde edilen benzeri bir peptitin bu anlamda memeli bir modelde de yağlanmayı azaltıp azaltmadığını bu çalışmalarla ortaya koyacağız.' diyen profesör bilim dünyası için de yeni bir umut oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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