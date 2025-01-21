Türk Bilim İnsanlarından Obeziteye Çözüm Olabilecek Araştırma! Patates Böcekleri Obeziteye Çözüm Olabilir mi?

Kış uykusuna yatan patates böcekleri, temel gen susturma teknolojisine çok uygun oldukları için tercih edildi. Bu tercihte en önemli nokta, canlıların kış aylarında 'hibernasyon' denilen, halk arasında kış uykusu olarak bilinen süreçte yemeden içmeden geçirdiği 6 aylık süreçti. Türk bilim insanları, 'Acaba bu canlılar 6 ay bu süreci nasıl geçirebiliyor?' sorusu üzerine odaklandılar. Bu sayede, süreçte en etkili olan ve temel enerji kaynağı olan yağlar üzerine odaklanıldı.

Prof. Dr. Toprak, AA'ya verdiği demeçte, 'Daha sonra yaptığımız analizler gösterdi ki bu lipit metabolizmasıyla ilişkili genlerin çok büyük bir kısmı insanlarda olduğu gibi var. Buradan da yola çıkarak, insanlar lipidi yakma noktasında acaba nerede çok başarılı olamıyor, neden karaciğer yağlanması veya obezite gibi hastalıklara yakalanıyor diye araştırmaya başladık. Bu böcekler önceden biriktirdikleri lipidi çok başarılı bir şekilde yaktıkları için onlar bunu nasıl başarıyor? Patates böceği çalışmamız bu anlamda hakikaten çok büyük bir çalışmaydı.' diyor.