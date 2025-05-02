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Airfryer Fiyatları Çakıldı! Bir Dönem Yok Satıyordu: Sosyal Medyada Gündem Olan Airfryer Görüntüsü

Airfryer Fiyatları Çakıldı! Bir Dönem Yok Satıyordu: Sosyal Medyada Gündem Olan Airfryer Görüntüsü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 18:32

Birkaç sene önce hayatımıza giren ‘Airfryer’ furya haline dönüşmüştü. Bir dönem yok satan, stokları bulunmayan ve sosyal medyada iyi bir şekilde pazarlaması yapılan ‘Airfryer’lara dair sosyal medyada paylaşılan fiyat görüntüsü gündem oldu. Görüntüler “Airfryer furyasında sona mı gelindi?” diye düşündürtürken fiyatlarının adeta çakıldığı görüldü.

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Bir dönem sosyal medyada nereye baksak karşımıza Airfryer tanıtımları çıkıyordu...

Türkiye’ye 2020 yılından itibaren gelen Airfryerlar hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Bu hızlı girişin elbette ki başarılı pazarlama stratejisinin etkisi büyük. Sosyal medyada kafamızı nereye çevirsek hangi influencerın hesabına girsek öve öve bitiremedikleri Airfryer ile karşılaştık. Yiyecekleri yağsız, sadece sıcak havayla sağlıklı bir şekilde pişirdiği ileri sürülen Airfryer modasının geçtiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ve bu görüntüye yapılan yorumlarla bu furyanın sona erdiği öne sürüldü.

"Airfryer fiyatları çakıldı! 3 sene önce 8000 TL'ye satılan Airfryer, bugün 1836 TL'ye kadar düştü!"

"Airfryer fiyatları çakıldı! 3 sene önce 8000 TL'ye satılan Airfryer, bugün 1836 TL'ye kadar düştü!"

X'te '@parafesorfinans' isimli hesabın paylaşımı şöyle:

'Dünyanın en gereksiz abartılan ürünleri listesinde zirveye oynayacak olan Airfryer fiyatları çakıldı!

3 sene önce 8000 TL'ye satılan Airfryer, bugün 1836 TL'ye kadar düştü!

2022 yılında 500 $ olan Airfryer, bugün 50 $'ın altında satılıyor!

Gösteriş meraklılığı, sürü psikolojisi ve ''Her evlenen alıyor, ben de almam lazım'' mantığı ile alışveriş yapılınca böyle kazıklanıyor insanlar...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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