Airfryer Fiyatları Çakıldı! Bir Dönem Yok Satıyordu: Sosyal Medyada Gündem Olan Airfryer Görüntüsü
Birkaç sene önce hayatımıza giren ‘Airfryer’ furya haline dönüşmüştü. Bir dönem yok satan, stokları bulunmayan ve sosyal medyada iyi bir şekilde pazarlaması yapılan ‘Airfryer’lara dair sosyal medyada paylaşılan fiyat görüntüsü gündem oldu. Görüntüler “Airfryer furyasında sona mı gelindi?” diye düşündürtürken fiyatlarının adeta çakıldığı görüldü.
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Bir dönem sosyal medyada nereye baksak karşımıza Airfryer tanıtımları çıkıyordu...
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"Airfryer fiyatları çakıldı! 3 sene önce 8000 TL'ye satılan Airfryer, bugün 1836 TL'ye kadar düştü!"
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Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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