Airfryer Fiyatları Çakıldı! Bir Dönem Yok Satıyordu: Sosyal Medyada Gündem Olan Airfryer Görüntüsü

Türkiye’ye 2020 yılından itibaren gelen Airfryerlar hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Bu hızlı girişin elbette ki başarılı pazarlama stratejisinin etkisi büyük. Sosyal medyada kafamızı nereye çevirsek hangi influencerın hesabına girsek öve öve bitiremedikleri Airfryer ile karşılaştık. Yiyecekleri yağsız, sadece sıcak havayla sağlıklı bir şekilde pişirdiği ileri sürülen Airfryer modasının geçtiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ve bu görüntüye yapılan yorumlarla bu furyanın sona erdiği öne sürüldü.