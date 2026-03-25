article/comments
Yatırım Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten Altın İçin "Bu Fiyatı Asla Ödemem" Uyarısı

Yatırım Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten Altın İçin "Bu Fiyatı Asla Ödemem" Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 21:01

Altının ons fiyatının 4 bin 500 dolara kadar çekilmesi sonrasında Türkiye’de de gram altın 6 bin 500 liraya kadar gerilemişti. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşü fırsat gören vatandaşlar ise Kapalıçarşı’daki kuyumcuların önünde altın almak için sıra oluşturmuştu. Birçok kuyumcuda gram ve çeyrek altın kalmadığı ortaya çıkmıştı.

Yatırım piyasaları uzmanı İslam Memiş ise altın alımı ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Piyasadaki talebe rağmen arzın azalması sonrasında işçilik fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Memiş, “1 kilo külçeye 6 bin 210 dolar, 1 gram altına 70 lira, 1 çeyrek altına bin lira işçilik öder miydim? Asla.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş vatandaşları harekete geçirdi ve yaşananları alım fırsatı olarak gören vatandaşlar kuyumcuların önünde ciddi sıralar oluşturdu.

Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş vatandaşları harekete geçirdi ve yaşananları alım fırsatı olarak gören vatandaşlar kuyumcuların önünde ciddi sıralar oluşturdu.

Bazı kuyumcular, yoğun talep sonrasında altın satışını durdurdu. Kapalıçarşı’da da birçok kuyumcuda gram altın ve çeyrek altın bulunamadı.

Yatırımcıların açıklamalarını yakından takip ettiği piyasa uzmanı İslam Memiş de yaşananlar sonrasında kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş’in paylaşımı

İslam Memiş’in paylaşımı

'Kapalıçarşı’da ya da kuyumcularda kuyruk oluşturunca sahip olduğunuz varlıklar güvenceye alınmalı. Hırsızlık, takip veya farklı şeyler olabilir.

Altın, gümüş yok diye ön ödemeli nakit verirken dikkat edilmeli. Yani, “Parayı vereyim sonra alırım” işi sıkıntılı olabilir!

Altın veya gümüş alımlarınızı çevreyle paylaşmamalı. (Şu kadar altın, gümüş aldım vs.) Bu söylemler kişiyi hedef hâline getirir.

Ön ödeme yapılacaksa IBAN üzerinden yapılmalı. En azından delil olur.

Bugün 1 kilo külçeye 6.210 dolar, 1 gram altına 70 lira, 1 çeyrek altına 1.000 lira işçilik öder miydim? ASLA. Bankalar veya Darphane sertifikası S1.'

Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
