Yatırım Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten Altın İçin "Bu Fiyatı Asla Ödemem" Uyarısı

Altının ons fiyatının 4 bin 500 dolara kadar çekilmesi sonrasında Türkiye’de de gram altın 6 bin 500 liraya kadar gerilemişti. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşü fırsat gören vatandaşlar ise Kapalıçarşı’daki kuyumcuların önünde altın almak için sıra oluşturmuştu. Birçok kuyumcuda gram ve çeyrek altın kalmadığı ortaya çıkmıştı.

Yatırım piyasaları uzmanı İslam Memiş ise altın alımı ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Piyasadaki talebe rağmen arzın azalması sonrasında işçilik fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Memiş, “1 kilo külçeye 6 bin 210 dolar, 1 gram altına 70 lira, 1 çeyrek altına bin lira işçilik öder miydim? Asla.” ifadelerini kullandı.