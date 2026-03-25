SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

'Evet şimdi Ocak-Şubat ayında biliyorsunuz %7.95'lik bir enflasyon var. Yani %8'e yakın bir enflasyon var. Sayın Bakanımızı dinledik. Biliyorsunuz zaten enerji maliyetleri zincirleme olarak gıdadan tutun da A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Merkez Bankası'nın beklentisi biliyorsunuz %15'te 21'di. Eğer savaş uzarsa enflasyonun %30'ları bulması kaçınılmaz olur. İnşallah uzamaz. Bir an önce biter diyoruz. Dolayısıyla enflasyonun gidişatına göre ara zam olur mu olmaz mı? Elbette ki olabilir. olabilir. Olmaması için herhangi bir neden yok. Yasal bir engel de yok. Dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman enflasyonun gidişatına göre elbette ki bu değerlendirilebilir. Çünkü geçmiş yıllarda baktığımız zaman 2 kez 3 kez hatta 4 kez asgari ücrete zam geldiğini biliyoruz. Temmuz ayını bekleyeceğiz.”