SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 14:39

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında son dönemde gündeme gelen “Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?” sorusuna cevap verdi. “Eğer savaş uzarsa enflasyonun %30'ları bulması kaçınılmaz olur” diyen İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam iddialarıyla ilgili olarak da “Temmuz ayına geldiğimiz zaman enflasyonun gidişatına göre elbette ki asgari ücrete ara zam değerlendirilebilir. Çünkü geçmiş yıllarda baktığımız zaman 2 kez 3 kez hatta 4 kez asgari ücrete zam geldiğini biliyoruz. Temmuz ayını bekleyeceğiz.”

Asgari ücrete ara zam iddiaları son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Özellikle Ocak Şubat ayında enflasyonun yüzde 7.95 seviyelerinde olması asgari ücrete ara zam iddialarını gündeme getirdi. Konu hakkında henüz hükümet kanadından bir açıklama olmadı ancak sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Konu hakkında TGRT Haber’e konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş da açıklamalar yaptı. “Enflasyonun gidişatına göre ara zam olur mu olmaz mı? Elbette ki olabilir. olabilir. Olmaması için herhangi bir neden yok” diyen İsa Karakaş, Temmuz ayını işaret etti.

İsa Karakaş’ın asgari ücrete zam iddiaları hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

'Evet şimdi Ocak-Şubat ayında biliyorsunuz %7.95'lik bir enflasyon var. Yani %8'e yakın bir enflasyon var. Sayın Bakanımızı dinledik. Biliyorsunuz zaten enerji maliyetleri zincirleme olarak gıdadan tutun da A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Merkez Bankası'nın beklentisi biliyorsunuz %15'te 21'di. Eğer savaş uzarsa enflasyonun %30'ları bulması kaçınılmaz olur. İnşallah uzamaz. Bir an önce biter diyoruz. Dolayısıyla enflasyonun gidişatına göre ara zam olur mu olmaz mı? Elbette ki olabilir. olabilir. Olmaması için herhangi bir neden yok. Yasal bir engel de yok. Dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman enflasyonun gidişatına göre elbette ki bu değerlendirilebilir. Çünkü geçmiş yıllarda baktığımız zaman 2 kez 3 kez hatta 4 kez asgari ücrete zam geldiğini biliyoruz. Temmuz ayını bekleyeceğiz.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
