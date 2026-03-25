SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: ‘Emeklilere ÖTV’siz Araç’ Kanun Teklifinin Detayları Belli Oldu

'Evet şimdi emekliler elbette ki müjde bekliyor haklı olarak çünkü uzun süredir bir müjde veremiyoruz. Yani böyle somut bir müjde veremiyoruz. Otomobille ilgili müjdeler bütün medyada yer aldı ve şu anda bütün izleyicilerimiz onu bekliyor. Çünkü biliyorsunuz yani vergi ne demek? Yani bir araba aldığınız zaman 2 milyon neredeyse bunun yarısı 1 milyonu vergide. İşin gerçeğine bakmamız lazım. Kanun teklifi var mı Meclis'te diye baktığımız zaman bir kanun teklifi var. Ama kanun sadece 4B yani BAĞ KUR'lulara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere bir vergi muafiyeti. Vergi muafiyeti derken özel tüketim vergisinden bahsediyorum. Böyle bir kanun teklifi Meclis'te var.

Ancak şunu söyleyeyim bu kanun teklifini kim vermiş diye sorusunu sormamız lazım. Şimdi bütün izleyicilerimiz bütün medyadan yer alınca kesin gibi görüyorlar. Muhalefet milletvekilleri tarafından verilmiş bir kanun teklifi. Dolayısıyla yasalaşır mı yasalaşmaz mı önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.”