SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: ‘Emeklilere ÖTV’siz Araç’ Kanun Teklifinin Detayları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 14:54

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Meclis’e emeklilerin ÖTV’siz araç alım hakları hakkında getirilin bir teklif. Muhalefet milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirilen ve emeklilerin bir defaya mahsus ÖTV’siz araç almasını sağlayacak olan kanun teklifi hakkındaki detayları SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı. TGRT Haber’de katıldığı yayında ‘Emeklilere ÖTV’siz araç’ teklifi hakkında yorumlar yapan SGK Uzmanı “Kanun sadece 4B yani BAĞ KUR'lulara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere bir vergi muafiyeti. Vergi muafiyeti derken özel tüketim vergisinden bahsediyorum. Böyle bir kanun teklifi Meclis'te var” diyerek teklifin detaylarını açıkladı.

Kaynak: https://www.tgrthaber.com/ekonomi/asg...
Emeklilere ÖTV’siz araç fırsatı haberlerinin detaylarını SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı.

TGRT Haber’de katıldığı programda konu hakkında detayları anlatan Karakaş, bu kanun teklifinin muhalefet milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirildiğini yasalaşıp yasalaşmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğimizi belirtti. Teklifin detaylarını da anlatan SGK Uzmanı “Kanun sadece 4B yani BAĞ KUR'lulara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere bir vergi muafiyeti. Vergi muafiyeti derken özel tüketim vergisinden bahsediyorum” dedi.

İsa Karakaş’ın “Emeklilere ÖTV’siz Araç” teklifi hakkındaki açıklaması:

'Evet şimdi emekliler elbette ki müjde bekliyor haklı olarak çünkü uzun süredir bir müjde veremiyoruz. Yani böyle somut bir müjde veremiyoruz. Otomobille ilgili müjdeler bütün medyada yer aldı ve şu anda bütün izleyicilerimiz onu bekliyor. Çünkü biliyorsunuz yani vergi ne demek? Yani bir araba aldığınız zaman 2 milyon neredeyse bunun yarısı 1 milyonu vergide. İşin gerçeğine bakmamız lazım. Kanun teklifi var mı Meclis'te diye baktığımız zaman bir kanun teklifi var. Ama kanun sadece 4B yani BAĞ KUR'lulara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere bir vergi muafiyeti. Vergi muafiyeti derken özel tüketim vergisinden bahsediyorum. Böyle bir kanun teklifi Meclis'te var.

Ancak şunu söyleyeyim bu kanun teklifini kim vermiş diye sorusunu sormamız lazım. Şimdi bütün izleyicilerimiz bütün medyadan yer alınca kesin gibi görüyorlar. Muhalefet milletvekilleri tarafından verilmiş bir kanun teklifi. Dolayısıyla yasalaşır mı yasalaşmaz mı önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
