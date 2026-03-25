“Altın Sıkıntısı Yok”: Altın Talebine Yetişebilmek İçin Gece Gündüz Üretim Yapılıyor

“Altın Sıkıntısı Yok”: Altın Talebine Yetişebilmek İçin Gece Gündüz Üretim Yapılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 13:36 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 13:43

Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası yaşanan talep patlamasına karşı altın üretim tesislerinde de gece gündüz mesai başladı. Türkiye'deki 13 altın rafinerisinden birisi olan Bursalı firma da fazla mesai yaparak vatandaşların talebine yetişmeye çalışıyor. Özbağ Kuyumculuk Genel Müdürü Aziz Sözeroğlu, piyasada altın sıkıntısı olmadığını vurgulayarak vatandaşlara panik yapmamalarını ve planlı yatırımlarına devam etmelerini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde gram altın 7 bin lira seviyelerindeyken, global gelişmelerle gram fiyatı 6 bin liraya düştü.

Ramazan Bayramı öncesinde gram altın 7 bin lira seviyelerindeyken, global gelişmelerle gram fiyatı 6 bin liraya düştü.

Fiyatların yeniden fırlayacağı düşüncesi ile talep yoğun olunca da kuyumculardaki bir gram, çeyrek ve yarım altın stokları tükendi. Bunun üzerine altın üretim tesisleri de vatandaşların talebine yetişmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Petroldeki yükseliş, doların artışı ve FED'in faiz kararlarıyla birlikte bu düşüşün yaşanabilecek bir durum olduğunu belirten Özbağ Kuyumculuk Genel Müdürü Aziz Sözeroğlu, yaşanan bu farkın ve yoğunluğun tamamen talep artışından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi; 'Son dönemde özellikle Kapalıçarşı başta olmak üzere piyasada yayılan 'altın yok' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Altın yokluğu söz konusu değil. Bir kriz ortamı da yok. Yaşanan durum, sadece artan talebe bağlı olarak teslimatlarda yaşanan kısa süreli gecikmelerdir. Üretim atölyelerinin tam kapasite çalışmaktadır. 16 saat mesaiye kalıp çalışıyoruz. Talep edilen siparişlere yetişmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Vatandaşlar, planlı yatırımlarına devam edebilir. Piyasa kısa süre içerisinde dengelenecektir.'

Vatandaşların tedirgin olup aceleci davranmasına gerek olmadığını belirten Sözeroğlu, 'Daha öncelerinde fiyatlar artarken yatırım yapan vatandaşlarımız, bu sefer düştüğü gibi almak istedi. Bu da doğal olarak bir talep artışına sebep oldu. Ama bu durum şu anlama da gelmesin. 'Türkiye'de altın kıtlığı var. Artık bundan sonra vatandaşımız altın alırken çok dikkatli olsun' gibi bir durum yok. Altın var, sadece piyasadaki altın talepleri karşılamadı. Önümüzdeki günlerde bu sorun ortadan kalkacaktır' dedi.

Bursa'daki rafineri de 1 gramlık üretimin yanısıra, 5,10,100 gramlık kesme üretim de yapılıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
