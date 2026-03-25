UEFA’dan Fenerbahçe’ye Ceza Geldi: İlk Avrupa Maçında Deplasman Tribünü Boş Kalacak

UEFA’dan Fenerbahçe’ye Ceza Geldi: İlk Avrupa Maçında Deplasman Tribünü Boş Kalacak

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 23:28

UEFA, Fenerbahçe’nin deplasmanda oynadığı Nottingham Forest maçında yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç deplasmanda seyirci yasağı cezası verdi. Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı ilk Avrupa maçı mücadelesinde deplasman tribünü boş kalacak.

Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında deplasmanda Nottingham Forest’i 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa Ligi’nden elenmişti.

Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında deplasmanda Nottingham Forest’i 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa Ligi’nden elenmişti.

UEFA Disiplin Kurulu, maç sırasında çıkan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı ve 30 bin avro para cezası verdi.

Kurul ayrıca taraftarların stadın koltuklarına zarar verdiği gerekçesiyle Fenerbahçe’nin 20 bin 500 avro ödemesine hükmetti.

Sarı-lacivertli kulüp, toplamda 50 bin 500 avro (yaklaşık 2,6 milyon lira) ceza ödeyecek.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
