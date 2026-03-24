onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hande Erçel'e Gözaltı Kararı: Hakan Sabancı, Fikret Orman, Didem Soydan, Gibi İsimler Gözaltına Alındı

Hande Erçel'e Gözaltı Kararı: Hakan Sabancı, Fikret Orman, Didem Soydan, Gibi İsimler Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 00:59 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 01:40

Beşiktaş’ın eski başkanlarından iş insanı Fikret Orman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer isimler ise iş insanı Hakan Sabancı, Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, manken Didem Soydan ve Güzide Duran...

Kaynak: Burak Doğan / X

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlüler ve iş insanlarına yönelik yasaklı madde operasyonları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlüler ve iş insanlarına yönelik yasaklı madde operasyonları devam ediyor.

Gazeteci Burak Doğan’ın X’teki paylaşımına göre, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı.

Orman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Fikret Orman, 2012 yılında Beşiktaş başkanlığına seçilmiş ve 2 şampiyonlukta imza sahibi olmuştu.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel de gözaltına alındığı iddiası.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel de gözaltına alındığı iddiası.

Yasaklı madde operasyonu kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu Hande Erçel, manken Didem Soydan gibi isimler de gözaltına alındığı iddia ediliyor. 

Hande Erçel'in gözaltında olduğu iddialarının yalan olduğu da belirtiliyor. Erçel'in yurt dışında olduğu iddia ediliyor.

Gözaltına alınan isimler;

  • Fikret Orman

  • Burak Elmas

  • Hakan Sabancı

  • Güzide Duran

  • Didem Soydan

  • Kerim Sabancı

Gazeteci Cem Küçük'ün paylaşımı

Gazeteci Cem Küçük'ün paylaşımı
twitter.com

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımı

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımı
twitter.com

'Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı.

Kerim Sabancı’nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın