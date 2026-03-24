onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
BTK’nın İstenmeyen SMS’lerin Önüne Geçmesi Beklenen Kararı 1 Nisan’da Yürürlüğe Girecek

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 00:30

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılık ve reklam SMS’lerini önlemek için harekete geçti. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmelikle, toplu SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Bu yöntemle yasa dışı bahis sitelerinin rahatsız eden SMS’lerinin de önüne geçilmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de dolandırıcıların ve yasa dışı bahis sitelerinin ilginç başlıklarla attığı SMS’ler vatandaşları bıktırmış durumda.

İstenmeyen mesajların önüne geçmeyi hedefleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yeni düzenleme yapacak. Geçtiğimiz aylarda duyurulan BTK’nın yeni önlemleri, 1 Nisan 2026’da yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, yurt dışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek. SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.

E-imza ile giriş yapamayanlar toplu SMS ve MMS gönderimi yapamayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın