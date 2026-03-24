BTK’nın İstenmeyen SMS’lerin Önüne Geçmesi Beklenen Kararı 1 Nisan’da Yürürlüğe Girecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılık ve reklam SMS’lerini önlemek için harekete geçti. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmelikle, toplu SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Bu yöntemle yasa dışı bahis sitelerinin rahatsız eden SMS’lerinin de önüne geçilmesi bekleniyor.
Türkiye’de dolandırıcıların ve yasa dışı bahis sitelerinin ilginç başlıklarla attığı SMS’ler vatandaşları bıktırmış durumda.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
