BTK’nın İstenmeyen SMS’lerin Önüne Geçmesi Beklenen Kararı 1 Nisan’da Yürürlüğe Girecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılık ve reklam SMS’lerini önlemek için harekete geçti. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yönetmelikle, toplu SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan kullanıcı arayüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak. Bu yöntemle yasa dışı bahis sitelerinin rahatsız eden SMS’lerinin de önüne geçilmesi bekleniyor.