İran’dan Gelen Gaz Kesildi İddiasına Yalanlama: Türkiye’nin Ne Kadar Gaz Stoğu Var?

İran’dan Gelen Gaz Kesildi İddiasına Yalanlama: Türkiye’nin Ne Kadar Gaz Stoğu Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 21:14

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları akaryakıt piyasalarını altüst etmiş durumda. Petrol varil fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşırken, İran’ın sekteye uğrayan gaz sevkiyatından Türkiye’nin de etkilendiği iddia edilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve “Gaz depolarımızın yüzde 71’i dolu” açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail’in saldırılarında İran’ın doğal gaz sahaları da vurulmuştu.

ABD ve İsrail’in saldırılarında İran’ın doğal gaz sahaları da vurulmuştu.

Bugün bazı basın organlarında vurulan gaz sahaları sonrasında Türkiye’ye yapılan sevkiyatın da etkilendiği iddia edilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'İsrail’in İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasını vurduğu ve bunun üzerine İran’ın Türkiye'ye doğal gaz akışını tamamen kestiği' haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

'Enerji arzında hiçbir sıkıntı yok' diyen Bakan Bayraktar, “Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu durumda” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
