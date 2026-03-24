Samsun’da Minyatür İnşaat Sahasında İş Makineleriyle Oyun Oynanabilen Kafe Açıldı

Nesligül Mısırlıgül Dönüm ise uzun süre 'Ne yapabiliriz?' diye araştırdıklarını ve yurt dışındaki örneklere baktıklarını belirtti.

Çocuklar için de eğitici bir ortam olduğunu dile getiren Dönüm, şunları kaydetti:

'Uzaktan kumandalı 4x4 araçlarımız ve iş makinelerimiz var. Bunlar gerçek araçların birebir ölçekli küçükleri ve oldukça güçlü araçlar. Burada 10 yaş ve üzeri herkese hitap ediyoruz. Seanslarımız 20 dakika, açılışa özel olarak şu anda buna 10 dakika daha ekliyoruz. Yani yarım saatlik seanslar hâlinde insanlar gelip burada oyun oynayabiliyor. Araçlarımız biraz komplike. Örneğin, kepçelerimiz 24 farklı hareket yapabiliyor ve kumanda etmesi aslında biraz zor. Bu anlamda çocuklara sabrı teşvik ediyor.

Oyun oynamayı ve biraz daha sakin oynamayı öğreniyorlar çünkü burada araçlar hızlı kullanıma müsaade etmiyor. Yetişkinler için de hem çocukluğa dönme, nostaljik bir his hem de kafayı boşaltmak için oldukça güzel bir aktivite. Burada olduğunuz sürece sadece burayı ve aracı düşünüyorsunuz. Anda olmak insanı sakinleştiriyor. Bu yüzden buraya girip çıkan herkes daha sakin, keyifli ve rahatlamış şekilde ayrılıyor. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz.'