Samsun’da Minyatür İnşaat Sahasında İş Makineleriyle Oyun Oynanabilen Kafe Açıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 19:28

Samsun’un Atakum ilçesinde açılan bir kafe sosyal medyada gündem oldu. Kafede özel bir alan oluşturularak müşterilere uzaktan kumandalı minyatür iş makineleriyle inşaat sahasında oynama fırsatı sunuluyor. Kafeye çocuklar ile birlikte babalar da büyük ilgi gösteriyor.

Samsun’da Ömer Kaan ve Nesligül Mısırlıgül Dönüm çifti, beyaz yakalı işlerini bırakarak farklı bir işletme açma fikriyle yola çıktı.

Çift, ilginç bir projeye imza atarak açtıkları kafelerinde mini inşaat sahası oluşturdu. Müşteriler, kahvelerini yudumlarken uzaktan kumandalı oyuncak iş makineleri ve 4x4 araçlarla oynama fırsatı buluyor. Oyuncaklar çocukların da ilgisini çekiyor.

Özellikle çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği kafede müşteriler, belirlenen alanlarda görevler üstlenerek parkuru tamamlamaya çalışıyor.

Çocukken bu tür oyuncaklarla oynamayı çok sevdiğini anlatan Ömer Kaan Dönüm, 'Aslında bu benim çocukluk hayalimdi. Çocukken de hep bu oyuncaklarla oynamayı çok severdim. Özellikle tekerleklerini çıkartıp parçalamak, tekrar onları birleştirmek benim için bir tutku gibiydi. Şimdi yıllar sonra beyaz yakalı hayattan sonra kendi işimizi kurmak, bir şekilde bu fikri, çocukluk hayalimi gerçekleştirebilmek benim için çok önemli. Çok heyecanlıyız. Atakum'da 4-5 gündür faaliyetteyiz. Kendimiz bir şeyler üretmek, yaratıcı bir şey geliştirmek ve aynı zamanda Samsun'da da bir ilk olmanın gururunu yaşamak istedik.' dedi.

“Çocuklar sakin kalmayı da öğreniyor.”

Nesligül Mısırlıgül Dönüm ise uzun süre 'Ne yapabiliriz?' diye araştırdıklarını ve yurt dışındaki örneklere baktıklarını belirtti.

Çocuklar için de eğitici bir ortam olduğunu dile getiren Dönüm, şunları kaydetti:

'Uzaktan kumandalı 4x4 araçlarımız ve iş makinelerimiz var. Bunlar gerçek araçların birebir ölçekli küçükleri ve oldukça güçlü araçlar. Burada 10 yaş ve üzeri herkese hitap ediyoruz. Seanslarımız 20 dakika, açılışa özel olarak şu anda buna 10 dakika daha ekliyoruz. Yani yarım saatlik seanslar hâlinde insanlar gelip burada oyun oynayabiliyor. Araçlarımız biraz komplike. Örneğin, kepçelerimiz 24 farklı hareket yapabiliyor ve kumanda etmesi aslında biraz zor. Bu anlamda çocuklara sabrı teşvik ediyor.

Oyun oynamayı ve biraz daha sakin oynamayı öğreniyorlar çünkü burada araçlar hızlı kullanıma müsaade etmiyor. Yetişkinler için de hem çocukluğa dönme, nostaljik bir his hem de kafayı boşaltmak için oldukça güzel bir aktivite. Burada olduğunuz sürece sadece burayı ve aracı düşünüyorsunuz. Anda olmak insanı sakinleştiriyor. Bu yüzden buraya girip çıkan herkes daha sakin, keyifli ve rahatlamış şekilde ayrılıyor. Biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz.'

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
