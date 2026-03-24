onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’de Hafta Sonu Balkanlar Üzerinden Gelen Yeni Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak

Türkiye’de Hafta Sonu Balkanlar Üzerinden Gelen Yeni Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 18:06

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yağmurlu hava etkili oluyor. Bayram boyunca da süren soğuk hava ve yağışlar bu hafta içi yerini güneşli havaya bırakacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar hafta sonu ise yeniden düşüşe geçecek. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası tüm Türkiye’de etkili olacak. AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da pazar günü hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de bu yıl özellikle batı bölgelerinde yeterli kar yağışı olmadı ancak etkili olan yağışlı havalar nedeniyle barajlarda su seviyesi yükseldi.

Türkiye’de bu yıl özellikle batı bölgelerinde yeterli kar yağışı olmadı ancak etkili olan yağışlı havalar nedeniyle barajlarda su seviyesi yükseldi.

Mart ayının son bölümü de yağışlı geçiyor. Ramazan Bayramı boyunca etkili olan soğuk hava ve yağışlar perşembe günü yerini batı bölgelerinde güneşli havaya bırakacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağışlar etkisini sürdürecek.

X’teki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum ise Türkiye’de hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkili olacağını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada da hafta sonu megakentte sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceği ve sağanak yağışların etkili olacağı duyuruldu.

AKOM’un paylaşımı 👇

AKOM’un paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın