Türkiye’de Hafta Sonu Balkanlar Üzerinden Gelen Yeni Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yağmurlu hava etkili oluyor. Bayram boyunca da süren soğuk hava ve yağışlar bu hafta içi yerini güneşli havaya bırakacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar hafta sonu ise yeniden düşüşe geçecek. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası tüm Türkiye’de etkili olacak. AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da pazar günü hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek.