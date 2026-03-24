Türkiye’de Hafta Sonu Balkanlar Üzerinden Gelen Yeni Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde yağmurlu hava etkili oluyor. Bayram boyunca da süren soğuk hava ve yağışlar bu hafta içi yerini güneşli havaya bırakacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar hafta sonu ise yeniden düşüşe geçecek. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası tüm Türkiye’de etkili olacak. AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da pazar günü hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek.
Türkiye’de bu yıl özellikle batı bölgelerinde yeterli kar yağışı olmadı ancak etkili olan yağışlı havalar nedeniyle barajlarda su seviyesi yükseldi.
AKOM’un paylaşımı 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
