onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bu İlçe Hem Arsa Hem de Konut Yatırımcılarının Yeni Gözdesi Oldu!

Bu İlçe Hem Arsa Hem de Konut Yatırımcılarının Yeni Gözdesi Oldu!

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 17:30

İzmir’in Torbalı ilçesi son günlerde hem arsa hem de konut yatırımcısının yeni gözdesi oldu. İlçenin gelişen ulaşım imkânları sonrasında konut projelerine de hız verildi. Vatandaşlar, ilçenin gelişim potansiyeli olduğunu düşünerek özellikle arsa alımları için harekete geçti.

Kaynak: Artı Gerçek

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca kişinin yaşadığı İzmir’de son aylarda yatırımcıların en fazla ilgisini çeken ilçe Torbalı oldu.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İzmir’de son aylarda yatırımcıların en fazla ilgisini çeken ilçe Torbalı oldu.

Cazip fiyatları ve gelişim potansiyeli ile arsa yatırımcılarının ilgi gösterdiği ilçede, gelişen ulaşım imkânları sonrasında konut projelerine de hız verildi.

Sektör temsilcileri, fazla talep nedeniyle ilçede hem arsa hem de konut fiyatlarında yükseliş olduğunu ifade ediyor.

Vatandaşlar, ilçenin gelişim potansiyelinin devam ettiğini düşündüğü için yatırımlarına devam ediyor.

İzmir genelinde yatırımcıların alternatif bölgeler arayışında olduğu bu dönemde, Torbalı’nın sunduğu fırsatlar nedeniyle öne çıktığı ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın