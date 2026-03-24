Genç Futbolcunun Öldürüldüğü Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu’yla Beraber Tutuklanan İzzet Yıldızhan’ın İfadesi

Genç Futbolcunun Öldürüldüğü Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu’yla Beraber Tutuklanan İzzet Yıldızhan’ın İfadesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2026 - 15:19

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da yer alırken, tv100 Yıldızhan’ın savcılık ifadesine ulaştı. Yıldızhan ifadesinde, olay gecesi gelen bir telefonla kavgadan haberdar olduğunu, detayları ise daha sonra öğrendiğini belirtti.

Kaynak: https://www.tv100.com/tv100-izzet-yil...
Reklam

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken cinayete kurban gitmişti.

21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Futbolcu cinayetinde tutuklananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da bulunuyor. 

tv100 İzzet Yıldızhan'ın savcılık ifadesine ulaştı. İşte o ifade: 

'20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla  saat 01.00-02.00 sıralarında Metin K. gece beni aradı, Alaattin'in bir kavgaya karıştığını söyledi.

Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim.. Telefonu kapattıktan sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. 

Hatırladığım kadarıyla sonrasında Metin’e whatsapp ya da sms atarak Alaattin’den haber var mı diye sordum. Metin’in de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

Ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum.Daha sonra Bilal Kadayıfçıoğlu Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk.'

Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
