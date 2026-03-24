Futbolcu Cinayetinde Şok İfadeler: Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu da O Geceyi Anlattı!

Ümraniye’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyette verdiği ifadede olay günü yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı. Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş ile buluşmak için stüdyoya gittiklerini, sokakta park halinde duran BMW içindeki kişileri görünce tedirgin olduklarını söyledi.

İfadesine göre araç içindeki kişileri ilk fark eden Aleyna oldu. Kadayıfçıoğlu, Aleyna’nın kendisine araçta bulunan kişilerin daha önce ayrıldığı eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini söylediğini, bu nedenle araçtan inerek konuşmak istediğini anlattı.

Kadayıfçıoğlu, park halindeki araca yaklaşıp camı tıklattığını, içerideki kişinin kapıyı sert şekilde açarak kendisini ittiğini öne sürdü. Arbede sırasında kapının üzerine vurduğunu, ardından içeride oturan kişinin torpido kısmından metal parlak bir cisim aldığını görünce bunun silah ya da bıçak olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Şüpheli, sol elinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabanca bulunduğunu, kendisine hamle yapılınca refleksle elini kaldırdığını, bu sırada boğuşma yaşandığını ve silahın aniden ateş aldığını belirtti. “Ben kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim” dedi.

Kadayıfçıoğlu, olayda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’yı daha önce hiç tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet ya da alacak verecek meselesi bulunmadığını ifade etti. Vahap Canbay ismini de yalnızca sosyal medyadan duyduğunu söyledi.

İfadesinde Aleyna Tutuş ile yaklaşık 2-3 ay önce tanıştığını belirten Kadayıfçıoğlu, bir süre görüşmeye başladıklarını, olaydan bir gece önce Aleyna’nın kendi evinde misafir kaldığını söyledi. Sabah saatlerinde kendi BMW aracını Aleyna’ya verdiğini, akşam ise eşyalarını ve köpeğini almak için birlikte stüdyoya gittiklerini anlattı.

Silahın patlamasının ardından olay yerinden Vito marka araçla ayrıldığını söyleyen Kadayıfçıoğlu, kendi Mercedes aracını Hüseyin Can Avcı’nın kullandığını, olayın şokuyla babasına ulaşmaya çalıştığını ancak babasının İngiltere’de olması nedeniyle ulaşamadığını belirtti. Daha sonra amcasının oğlu Metin Kadayıfçıoğlu’nun yanına gittiğini ifade etti.

Şüpheli, olayda kullanılan Glock marka silahın kendisine ait olduğunu ve taşıma ruhsatlı olduğunu kabul etti. Araçta bulunan tabancanın olaydaki silah olduğunu söyledi. Ancak başka adreste ele geçirilen ikinci tabanca ve fişeklerin kendisine ait olmadığını savundu.

Kadayıfçıoğlu’nun avukatı da ifadede, müvekkilinin tarafları sakinleştirmek amacıyla hareket ettiğini, karşı tarafın müdahalesi sırasında silahın ateş aldığını, olayda kasıtlı öldürme iradesi bulunmadığını belirtti.