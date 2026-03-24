Futbolcu Cinayetinde Şok İfadeler: Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu da O Geceyi Anlattı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2026 - 11:58

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Aralarında iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı olayda, Kadayıfçıoğlu’nun emniyetteki ifadesi tüm detayları gün yüzüne çıkardı. Ünlü iş insanının oğlu, olayın bir 'refleks' sonucu yaşandığını iddia ederek cinayet anını anlattı.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesi olayının ardından ifadeler tek tek ortaya çıkıyor.

Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesi olayının ardından şüpheli ifadeleri tek tek ortaya çıkıyor. İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada; adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden, aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu’nun emniyette verdiği ifade de gün yüzüne çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde, saldırı anında yaşananları detaylı şekilde anlatırken; hayatını kaybeden Kundakçı ile eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay arasındaki ilişkiye dair bilgiler paylaştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun emniyetteki ifadesi de belli oldu.

İşte gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın özel haberi olan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun Emniyet ifadesi:

Ümraniye’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyette verdiği ifadede olay günü yaşananları ayrıntılı şekilde anlattı. Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş ile buluşmak için stüdyoya gittiklerini, sokakta park halinde duran BMW içindeki kişileri görünce tedirgin olduklarını söyledi. 

İfadesine göre araç içindeki kişileri ilk fark eden Aleyna oldu. Kadayıfçıoğlu, Aleyna’nın kendisine araçta bulunan kişilerin daha önce ayrıldığı eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini söylediğini, bu nedenle araçtan inerek konuşmak istediğini anlattı.  

Kadayıfçıoğlu, park halindeki araca yaklaşıp camı tıklattığını, içerideki kişinin kapıyı sert şekilde açarak kendisini ittiğini öne sürdü. Arbede sırasında kapının üzerine vurduğunu, ardından içeride oturan kişinin torpido kısmından metal parlak bir cisim aldığını görünce bunun silah ya da bıçak olabileceğini düşündüğünü söyledi.  

Şüpheli, sol elinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabanca bulunduğunu, kendisine hamle yapılınca refleksle elini kaldırdığını, bu sırada boğuşma yaşandığını ve silahın aniden ateş aldığını belirtti. “Ben kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim” dedi.  

Kadayıfçıoğlu, olayda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’yı daha önce hiç tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet ya da alacak verecek meselesi bulunmadığını ifade etti. Vahap Canbay ismini de yalnızca sosyal medyadan duyduğunu söyledi.  

İfadesinde Aleyna Tutuş ile yaklaşık 2-3 ay önce tanıştığını belirten Kadayıfçıoğlu, bir süre görüşmeye başladıklarını, olaydan bir gece önce Aleyna’nın kendi evinde misafir kaldığını söyledi. Sabah saatlerinde kendi BMW aracını Aleyna’ya verdiğini, akşam ise eşyalarını ve köpeğini almak için birlikte stüdyoya gittiklerini anlattı.  

Silahın patlamasının ardından olay yerinden Vito marka araçla ayrıldığını söyleyen Kadayıfçıoğlu, kendi Mercedes aracını Hüseyin Can Avcı’nın kullandığını, olayın şokuyla babasına ulaşmaya çalıştığını ancak babasının İngiltere’de olması nedeniyle ulaşamadığını belirtti. Daha sonra amcasının oğlu Metin Kadayıfçıoğlu’nun yanına gittiğini ifade etti.  

Şüpheli, olayda kullanılan Glock marka silahın kendisine ait olduğunu ve taşıma ruhsatlı olduğunu kabul etti. Araçta bulunan tabancanın olaydaki silah olduğunu söyledi. Ancak başka adreste ele geçirilen ikinci tabanca ve fişeklerin kendisine ait olmadığını savundu.  

Kadayıfçıoğlu’nun avukatı da ifadede, müvekkilinin tarafları sakinleştirmek amacıyla hareket ettiğini, karşı tarafın müdahalesi sırasında silahın ateş aldığını, olayda kasıtlı öldürme iradesi bulunmadığını belirtti.

Resmi kayıtlarda soyadı: TUTUŞ!

Kamuoyunda Aleyna Kalaycıoğlu ismiyle tanınan kişinin resmi kayıtlardaki adının Aleyna Tutuş olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren resmi belgelerde, sanat dünyasında kullandığı isim ile nüfus kayıtlarındaki ismin farklı olduğu belirlendi. Dosyada yer alan kimlik tespit tutanaklarında, kamuoyunda uzun süredir Aleyna Kalaycıoğlu olarak bilinen ismin resmi kayıtlarda Aleyna Tutuş olarak geçtiği görüldü.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
