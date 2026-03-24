onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Polat Yağcı'nın Erol Köse'nin Cenazesi İçin 15 Güvenlik Görevlisi Tuttuğu Ortaya Çıktı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 17:50

Hayatını kaybeden Erol Köse'nin vasiyetinde cenazesinin Polat Yağcı'ya teslim edilmesini istediği öğrenilmişti. Cenazenin detaylarıyla ilgilenen Yağcı'nın tören için 15 güvenlik görevlisi tuttuğu ortaya çıkarken, Erol Köse'nin tabutunun etrafına çekilen güvenlik şeridi de ayrıca dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Türk müzik sektöründeki önemli isimlerden biri olan Erol Köse, dün akşamüstü hayatını kaybetti.

Müzik sektöründe ünlülerle girdiği polemikler, sivri dili ve çarpıcı açıklamaları sebebiyle magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri haline gelen Erol Köse'nin vefatı büyük yankı uyandırdı. 

16. katta bulunan evinin balkonundan atlayan Erol Köse'nin ardında bir not bıraktığı ve ALS hastalığı sebebiyle bu kararı vermek mecburiyetinde kaldığını belirttiği öğrenilmişti. 

Köse'nin vefatının ardından başsağlığı mesajlarından çok hesaplaşmalar ve eski magazin polemikleri konuşulmuştu.

Erol Köse'nin vefatından önce cenazesinin Polat Yağcı'ya teslim edilmesini istediğini söylediği de öğrenilen bilgiler arasındaydı.

Cenazenin ilk dakikalarında Polat Yağcı görülemeyince törene katılmayacağı düşünülmüştü. Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Köse'ye teslim edildi fakat cenazenin detaylarıyla Polat Yağcı'nın ilgilendiği ortaya çıktı. Basın mensuplarının uzattığı mikrofonlara konuşan Polat Yağcı gelen tepkiler hakkında konuşmak istemediğini söyledi. 

'Bizim yaptığımız iş çok kaygan bir zeminde olduğu için iyi günde kötü günde çok şey değişebiliyor. Onun için herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum yani' ifadelerini kullandı.

Yağcı'nın cenaze için 15 güvenlik görevlisi tuttuğu öğrenilirken Köse'nin tabutunun etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın