Erol Köse'nin Kızı Dijan Köse, Cenazede Konuşmakta Zorluk Çekti

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 17:09

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse son yolculuğuna uğurlanırken, kızı Dijan Nazlan Köse'nin sözleri dikkat çekti. 

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse, dün akşamüstü hayatını kaybetti.

16. katta bulunan evinin balkonundan atlayan Erol Köse'nin ölümü ilk önce şüpheli olarak değerlendirilse de Köse'nin ardında bıraktığı not yaşananların kendi kararı olduğunu gösterdi. 

ALS hastası olduğunu ve buna mecbur kaldığını belirttiği notunda kedisine iyi bakılmasını rica eden Köse'nin tam bir hafta önce de MSG'deki tüm haklarını kızı Dijan Nazlan Köse'ye devrettiği ortaya çıkmıştı.

Erol Köse, geçtiğimiz saatlerde son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün işlemleri tamamlanan Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edilmiş, bugün ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenilmişti. 

Cenazede basın mensuplarının karşısında zor ayakta duran Dijan Nazlan Köse, babasına veda etti. 'Babam hastaydı, başımız sağ olsun bu kadar söyleyeceklerim' dedi. 1 hafta önceki hakların kendisi üstüne devredilmesi meselesinin de 1 haftalık bir süreç olmadığının altını çizdi.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
