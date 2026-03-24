Gülşen'in Erol Köse'ye Gönderme Yaptığı Kara Böcükler Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Başkalarının üzüntüleriyle sevinip övünenler

Aslında insanlığını kaybedip gizlice dövünenler

Dostunun aşkının her hücresini tek tek sömürenler

Kötü kalpli, plancı, sevgi düşmanı çok sayın kara kediler

Mevlam benden uzak tutsun bunları artık çakralarım tütüyor

Kırıp döküp ezip geçip orgazm olanlar bi' de benden medet umuyor

Yazık gözleri dönmüş, kalpleri sönmüş yerle yeksan düşünenler

Ruhunu kırıtan vicdanı kıvrak sırıtan kara kediler

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

Kalpleri acıtan, aşkları kemiren, kötülükle beslenenler

Gönlünü açmayan, hiç konuşmayan, gizli saklı delirenler

Geceleri avlanıp, gündüzleri aklanıp, her daim yok edenler

Aklımın almadığı, sabrımın kalmadığı, sizi gidi kara böcükler

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

İçim daraldı yeter bağrıma bağrıma vuranlardan

Yaşatmamam lazım bu böcükleri yoksa çalar balımdan

Kollayamam ki ben önümü arkamı bir ömür ölene kadar

Çitilemek lazım hiç leke kalmasın ruhumda zerre kadar

Okuduğum kitabın ismini bile aklımda tutamıyorken

Kurtulmam lazım aklımdan çıkmayan böcüklerden

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

İçim daraldı yeter bağrıma bağrıma vuranlardan

Yaşatmamam lazım bu böcükleri yoksa çalar balımdan

Kollayamam ki ben önümü arkamı bir ömür ölene kadar

Çitilemek lazım hiç leke kalmasın ruhumda zerre kadar

Okuduğum kitabın ismini bile aklımda tutamıyorken

Kurtulmam lazım aklımdan çıkmayan böcüklerden

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

Gülşen'in 2007 çıkışlı 'Ama Bir Farkla' albümünde yer alan, söz ve müziği Ercan Saatçi'ye ait 'Kara Böcükler' şarkısı, döneme damgasını vurmuştu.