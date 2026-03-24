Gülşen'in Erol Köse'ye Gönderme Yaptığı Kara Böcükler Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 13:45

Erol Köse’nin vefatının ardından geçmişe dair pek çok detay yeniden konuşulmaya başlanırken, Gülşen ile yaşadığı olaylı ilişki de tekrar gündeme geldi. Evlilikten dönen bu çalkantılı sürecin perde arkası ve sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

Gülşen'in Erol Köse için çıkardığı iddia edilen Kara Böcükler şarkısı yeniden gündeme geldi.

Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Gülşen, yıllardır hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiren bir isim. Ancak kariyerinin bir döneminde, yapımcı Erol Köse ile yaşadığı ilişki magazin gündemine damga vurmuştu.

Aktarılanlara göre; Erol Köse’nin Gülşen’e olan duygularını açıkça dile getirdiği, hatta bu ilişkiyi ileriye taşımak istediği konuşulmuştu. Ancak süreç içinde Köse’nin evli olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla işler değişmiş, bu durum ilişkinin sonlanmasına neden olmuştu. İddialara göre Gülşen’in bu duruma net bir şekilde tavır alarak ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

İlişkinin bitmesinin ardından yaşananlar ise uzun süre magazin kulislerinde konuşulmuştu.

İddialara göre Erol Köse’nin, Gülşen’in sahne ve medya görünürlüğünü etkileyecek hamlelerde bulunduğu, konser ve program süreçlerinde zorluklar yaşadığı ileri sürülmüştü.

O dönem büyük sansasyon yaratan olayın tüm detaylarından bahsetmiştik:

Tüm bu yaşananların ardından Gülşen’in müziğiyle cevap verdiği konuşulmuş, özellikle “Kara Böcükler” şarkısının bu döneme gönderme olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Başkalarının üzüntüleriyle sevinip övünenler

Aslında insanlığını kaybedip gizlice dövünenler

Dostunun aşkının her hücresini tek tek sömürenler

Kötü kalpli, plancı, sevgi düşmanı çok sayın kara kediler

Mevlam benden uzak tutsun bunları artık çakralarım tütüyor

Kırıp döküp ezip geçip orgazm olanlar bi' de benden medet umuyor

Yazık gözleri dönmüş, kalpleri sönmüş yerle yeksan düşünenler

Ruhunu kırıtan vicdanı kıvrak sırıtan kara kediler

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

Kalpleri acıtan, aşkları kemiren, kötülükle beslenenler

Gönlünü açmayan, hiç konuşmayan, gizli saklı delirenler

Geceleri avlanıp, gündüzleri aklanıp, her daim yok edenler

Aklımın almadığı, sabrımın kalmadığı, sizi gidi kara böcükler

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

İçim daraldı yeter bağrıma bağrıma vuranlardan

Yaşatmamam lazım bu böcükleri yoksa çalar balımdan

Kollayamam ki ben önümü arkamı bir ömür ölene kadar

Çitilemek lazım hiç leke kalmasın ruhumda zerre kadar

Okuduğum kitabın ismini bile aklımda tutamıyorken

Kurtulmam lazım aklımdan çıkmayan böcüklerden

Of, of, of, yeter be

Buraya kadar

İçim daraldı yeter bağrıma bağrıma vuranlardan

Yaşatmamam lazım bu böcükleri yoksa çalar balımdan

Kollayamam ki ben önümü arkamı bir ömür ölene kadar

Çitilemek lazım hiç leke kalmasın ruhumda zerre kadar

Okuduğum kitabın ismini bile aklımda tutamıyorken

Kurtulmam lazım aklımdan çıkmayan böcüklerden

Of, of, of, yeter be 

Buraya kadar

Gülşen'in 2007 çıkışlı 'Ama Bir Farkla' albümünde yer alan, söz ve müziği Ercan Saatçi'ye ait 'Kara Böcükler' şarkısı, döneme damgasını vurmuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
