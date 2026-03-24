Rüzgar Erkoçlar'dan Cinsiyet Geçiş Sürecini Paylaşan Erol Köse'ye Son Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 10:13

Erol Köse’nin vefat haberi sanat dünyasında büyük yankı uyandırırken, yıllar öncesine dayanan tartışmalar da yeniden gündeme taşındı. Kimileri taziye mesajları paylaşırken, kimileri ise geçmişte yaşananları hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu isimlerden biri de, yıllar önce Köse ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Rüzgar Erkoçlar oldu.

Yıllar önce cinsiyet geçiş sürecinin izinsiz şekilde gündeme taşınmasıyla hafızalara kazınan Rüzgar Erkoçlar da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlarsınız… 2010’lu yılların başında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia vardı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Emret Komutanım” dizisiyle tanınan Nil Erkoçlar’ın cinsiyet geçiş sürecine girdiğini öne sürmüştü.

Ardından attığı tweetlerde Erol Köse, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu paylaşımlar kısa sürede büyüyerek birçok haber sitesine taşınmış, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak o dönem henüz sürecini kamuoyuyla paylaşmayan Erkoçlar, çıkan haberlere karşı sessiz kalmayı tercih etmiş, konuya doğrudan girmek istememişti.

Sessizliğin ardından ilk tepki ise aileden gelmişti. Rüzgar Erkoçlar’ın kardeşi Nur Erkoçlar, Erol Köse’ye Twitter üzerinden art arda paylaşımlar yaparak sert sözlerle yanıt vermişti.

Kardeşinin yıllardır kısa saçlı olduğunu ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Nur Erkoçlar, “Bir haberi ilan ederken o kişinin ailesini de düşünseniz…” diyerek tepki göstermişti.

Ayrıca yapılan haberlerin ailelerini üzdüğünü vurgulayarak, “Böyle bir durum yoktur, kardeşimi ve ailemi daha fazla üzmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar sonra Erol Köse’nin vefatıyla birlikte bu eski polemik yeniden gündeme gelirken, Rüzgar Erkoçlar da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'Yakın çevrem arıyor, duydun mu diye... Karma unuttuğun anda gelir derler.. İnsanız o anlık nefsine yenilip oh dersiniz diye bazen kişinin kötü olduğunu göstermezmiş karşı tarafa.. Valla oh diyemedim çünkü ölüm bu en nihayetinde.. Çok zorlandım derken ama helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaradanla onun arasında.. Üç ay evden çıkamamış, ilk yorumum, dedim ben 14 senedir ne çektim be, yeri geldi çalışamadım bile iki prim yapacaklar diye..

Neyse dünya malı dünyada kalır ve giderken sizi uğurlarken insanlar onlara nasıl bir iz bıraktığınızla tanınırsınız..'

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
