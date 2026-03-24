Erol Köse'nin Vefatının Ardından İrem Derici'den Dikkat Çeken Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 09:16

Erol Köse’nin vefatının ardından sanat dünyasından gelen tepkiler gündemi sallamaya devam ediyor. Kimi isimler başsağlığı dilerken, kimileri geçmiş hesapları yeniden açtı. Özellikle İrem Derici’nin ima dolu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin vefatının ardından sanat dünyası adeta ikiye bölündü.

Bir yanda taziye mesajlarıyla Köse’yi anan isimler, diğer yanda ise geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıyanlar vardı.

İbrahim Tatlıses ve Doğuş gibi isimler başsağlığı dileklerini iletirken, Atilla Taş, Nez ve Sinem Umaş gibi bazı isimler ise dikkat çeken açıklamalarda bulunarak haklarını helal etmediklerini ifade etti.

İrem Derici ve Seda Sayan cephesinde ise daha çok ima dolu paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar, konunun kısa sürede geniş bir tartışmaya dönüşmesine neden oldu.

En dikkat çeken çıkış ise İrem Derici’den geldi. Derici, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Kimilerinin ölümüne milyonlar ağlar, acısını senelerce unutamaz, ölümünden sonra bile bir şeyler öğretip bilgelik saçmaya devam ederler hayatlarımıza. Kimilerinin ölümleri ise yaprak kımıldatmaz. İyi insan olmaktan daha önemli hiçbir şey yok. Allah hepimize, her şeyi gösteriyor…'

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlber Ortaylı’yı anarak, “Bari İlber Ortaylı’yı geri alabilsek…” ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
