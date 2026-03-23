Erol Köse'ye Rahmet Dilediği İçin Gündem Olan Yeşim Salkım'dan "Ölünün Arkasından Konuşulmaz" Çıkışı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 23:22

Erol Köse’nin vefatının ardından magazin dünyasında eski defterler bir bir açılmaya başladı. Cenk Eren’in Yeşim Salkım üzerinden yaptığı sert açıklamaların ardından Salkım’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Erol Köse’nin hayatını kaybetmesi sadece müzik dünyasında değil, magazin gündeminde de büyük bir hareketliliğe neden oldu.

Yıllarca sektörün en güçlü ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Köse’nin ardından, geçmişte yaşanan birçok olay yeniden gündeme taşındı. Özellikle 90’lar ve 2000’lerin başına damga vuran magazin polemikleri, sosyal medyada adeta yeniden sahneye çıktı. Bu süreçte eski defterleri açan isimlerden biri de Cenk Eren olmuştu.

Cenk Eren, Erol Köse ile yaşadığı geçmişe Yeşim Salkım üzerinden değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, yıllarca sahneye çıkmasının engellendiğini ve ciddi maddi zorluklar yaşadığını dile getirmişti. Kısa sürede gündem olan bu sözler, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Cenk Eren’in açıklamalarında adı geçen Yeşim Salkım ise meselenin merkezine oturdu.

90’lı yıllarda müzik sektöründe Uzan Grubu’nun etkisi oldukça büyüktü. O dönem Yeşim Salkım’ın Hakan Uzan ile evli olması ve Erol Köse Production ile kurulan ilişkiler, sektör içindeki dengeleri belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyordu. 

Yeşim Salkım, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımda, “Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben… Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam, bir devir bitti” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu sözlerin ardından Cenk Eren, hem Erol Köse hem de Yeşim Salkım’a yönelik geçmişte yaşadıklarını anlatan sert bir paylaşım yaptı. Yıllar önce yaşananlara dair bir nevi yüzleşme niteliği taşıyan bu açıklama kısa sürede gündem olurken, Eren’in paylaşımı bir süre sonra kaldırdığı görülmüştü.

Cenk Eren’in açıklamalarının ardından gözler Yeşim Salkım’a çevrilirken, Salkım’dan yanıt gecikmedi.

Uzun bir video yayınlayan Salkım, “ölünün arkasından konuşulmaz” mesajı verdiği sert bir çıkışta bulundu.

Geçmişte yaşananlara yeniden dönmek istemediğini vurgulayan Salkım, paylaşımına şu notu düştü:

“Duymayın, dinleyin! Evet, çok canım yandı ve çevremde menajerlik yapan ve sanatçı dostlarımın da yandı. Çünkü o dönem gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Herkes bir şeyler konuşuyor ama ben çok uzun zaman önce susmayı seçtim. Orada hesaplaşacağız hepimiz! Hepimiz diyorum, bilmem anlatabildim mi? Şimdi iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve dengemi yeni kurdum, bozmayın! Beni sizlerden ayıran da bu işte; çocuklarım ve ailemle ahlaklı bir hayat anlayışım! Değiştiremeyeceksiniz! Bu sefer izin vermem! Yıllar önceki o saf, iyi niyetli kız yok karşınızda! Her şeyi tek başıma yendim ve ayakta kaldım! Herkese ve her şeye rağmen; mobbingleriniz, yalan haberleriniz, eksik bilgileriniz, arkamdan vurmalarınız… Dediğim gibi, benim dengemi bozmayın! Allah yolunuzu açık etsin, Allah’a emanet olun! Ben filmin sonuna bakarım.”

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
right-dark
