onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nez'den Müzik Kariyerini Bitirdiğini İddia Ettiği Erol Köse Hakkında Sert Açıklama

Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 21:09

Erol Köse’nin vefat haberi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tartışmalı geçmişiyle sık sık gündeme gelen Köse’nin ardından eski polemikler yeniden konuşulmaya başlandı. Nez’in yıllar önceki iddiaları ve son paylaşımı ise dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse’nin hayatını kaybettiği geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

16. kattan düştüğü öğrenilen Köse’nin evinde bir not bulunduğu ve ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. Henüz olayla ilgili detaylar netleşmemişken, Köse’nin vefatı yalnızca müzik dünyasını değil, geçmişte yaşanan birçok polemiği de yeniden gündeme taşıdı. 

Yıllar boyunca birçok ünlü isimle yaşadığı tartışmalar, sosyal medyada tekrar konuşulmaya başladı.

Erol Köse’nin en çok konuşulan polemiklerinden biri de şarkıcı Nez ile yaşadığı süreçti.

Nez, kariyerinin en parlak döneminde Köse ile yaptığı ağır sözleşmeler nedeniyle başka projelerde yer alamadığını ve adeta “hapse mahkum edildiğini” dile getirmişti. İddialara göre Nez için hazırlanan bazı şarkılar, Erol Köse tarafından başka sanatçılara verilmişti. Bu şarkılar arasında, daha sonra Hande Yener’in seslendirdiği “Kelepçe” de bulunuyordu. 

Nez’in bu süreçte bilinçli olarak sektörden uzaklaştırıldığı da öne sürülmüştü. Öte yandan yıllarca konuşulan bir diğer iddia ise Nez’in Cem Uzan’a ait olduğu öne sürülen bir çiftliğe götürüldüğüydü. 

Daha sonra yapılan açıklamalarda bunun bir alıkoyma değil, sözleşme süreci için gerçekleşen bir ziyaret olduğu ifade edilse de, Nez beklediği desteği göremediğini ve kariyerinin sabote edildiğini vurgulamıştı. 

Tüm bunlara ek olarak, Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.

Nez, Erol Köse’nin vefatının ardından sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nez, konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağını belirterek yıllarca yaşadıklarına dikkat çekti.

“Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz” diyen Nez, sözlerini oldukça net bir şekilde noktaladı:

“Hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın