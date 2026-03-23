Nez'den Müzik Kariyerini Bitirdiğini İddia Ettiği Erol Köse Hakkında Sert Açıklama

Nez, kariyerinin en parlak döneminde Köse ile yaptığı ağır sözleşmeler nedeniyle başka projelerde yer alamadığını ve adeta “hapse mahkum edildiğini” dile getirmişti. İddialara göre Nez için hazırlanan bazı şarkılar, Erol Köse tarafından başka sanatçılara verilmişti. Bu şarkılar arasında, daha sonra Hande Yener’in seslendirdiği “Kelepçe” de bulunuyordu.

Nez’in bu süreçte bilinçli olarak sektörden uzaklaştırıldığı da öne sürülmüştü. Öte yandan yıllarca konuşulan bir diğer iddia ise Nez’in Cem Uzan’a ait olduğu öne sürülen bir çiftliğe götürüldüğüydü.

Daha sonra yapılan açıklamalarda bunun bir alıkoyma değil, sözleşme süreci için gerçekleşen bir ziyaret olduğu ifade edilse de, Nez beklediği desteği göremediğini ve kariyerinin sabote edildiğini vurgulamıştı.

Tüm bunlara ek olarak, Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.