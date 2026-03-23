Erol Köse & Gülşen Dosyası: Yasak Aşkın Perde Arkası

Erol Köse & Gülşen Dosyası: Yasak Aşkın Perde Arkası

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 22:39

Erol Köse’nin vefatının ardından magazin dünyasında eski defterler bir bir açılmaya başladı. Gülşen’le yaşadığı ve yıllarca “yasak aşk” olarak konuşulan ilişki ise yeniden gündemde. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden Erol Köse’nin hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden Erol Köse’nin hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul’da yaşadığı rezidansta 16. kattan düştüğü öğrenilen Köse’nin ardından, evinde bir not bulunduğu ve ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı iddiaları kısa sürede yayılmaya başladı. Henüz resmi açıklamalar netleşmemiş olsa da, Köse’nin vefatı sadece bir kayıp haberi olarak kalmadı. 

Yıllarca sektörde güçlü bir figür olarak anılan, sanatçılarla yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Köse’nin ardından, geçmişte kalan birçok olay da birer birer yeniden konuşulmaya başlandı. 

Bu olayların başında ise, 2000’li yılların başında magazin tarihine damga vuran Gülşen ilişkisi geliyordu.

Erol Köse ile Gülşen arasındaki ilişki, Gülşen’in Erol Köse Production ile çalıştığı dönemde başladı.

Erol Köse ile Gülşen arasındaki ilişki, Gülşen’in Erol Köse Production ile çalıştığı dönemde başladı.

Gülşen’in kariyerinde önemli bir sıçrama yaratan “Of… Of…” albümünün ardından ikili arasındaki yakınlaşma 2005 yazında ilişkiye dönüştü.

Gülşen’in kendi anlatımına göre ilişki, Köse’nin kendisine “boşandım” demesiyle başladı. Ancak birkaç ay sonra gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Gülşen, Köse’nin aslında hala evli olduğunu öğrendiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir kırılma yarattığını açıkladı. Bu detay, ilişkinin magazinde “yasak aşk” olarak etiketlenmesine neden olan en kritik nokta oldu.

Olayın büyümesindeki en önemli kırılma noktalarından biri, Erol Köse’nin katıldığı bir televizyon programında Gülşen’le ilişkisini açık açık dile getirmesi oldu.

Olayın büyümesindeki en önemli kırılma noktalarından biri, Erol Köse’nin katıldığı bir televizyon programında Gülşen’le ilişkisini açık açık dile getirmesi oldu.

Bu açıklama, o dönem magazin programlarının en çok konuşulan anlarından biri haline gelirken, Gülşen’in bu açıklamadan önceden haberdar olmadığı, o sırada yurt dışında olduğu ve durumu sonradan öğrendiği iddiaları da basına yansıdı. 

İlişkinin “özel bir durum” olmaktan çıkıp kamuya açık bir skandala dönüşmesi de tam olarak bu noktada gerçekleşti.

O dönem olayın televizyon programlarına taşınmasıyla birlikte, en unutulmayan anlardan biri de Bülent Ersoy’un sert çıkışı olmuştu.

Gülşen’in konuk olduğu programda söz alan Ersoy, ilişkiye çok sert tepki göstererek; “Nasıl evli bir adamla birlikte olabilirsiniz?” sözleriyle Gülşen’i hedef almış, bu çıkış sonrası Gülşen, uzun süre “yuva yıkan kadın” söylemleriyle eleştirilmişti. 

Gülşen, Bülent Ersoy'un 'Bunun 'ama'sı yok çocuğum' demesine ısrarla karşı çıksa da Bülent Ersoy, Gülşen'i dinlemek istememişti. 'Erkeğe hiçbir şey olmaz, kadına olur. Erkeğin elinin kiridir. Akıtır biter' ifadelerini kullanan Bülent Ersoy, 'Ben kimsenin canını yakmadım' deyince Gülşen, 'Ben de kimsenin canını yakmadım. Tek taraflı konuşma hakkını ben size vermiyorum. Tek taraflı konuşuyorsunuz, bilmiyorsunuz' diyerek cevap vermişti. 

Ancak ilerleyen süreçte Gülşen’in “kandırıldım” açıklamalarının gündeme gelmesiyle birlikte bu bakış açısının değiştiği ve Ersoy’un da geri adım attığı konuşulmuştu.

İlişki bittikten sonra yaşananlar ise en az ilişkinin kendisi kadar olaylıydı.

Gülşen, Erol Köse’nin kendisine ait bazı kayıtları izinsiz şekilde piyasaya sürdüğünü öne sürerek bu durumu “yasal korsan albüm” olarak nitelendirdi ve konuyu yargıya taşıdı. Erol Köse cephesinden ise yıllar sonra gelen açıklamalarda, bu ilişkinin “bir hata” olduğu ve hem özel hayatına hem de kariyerine zarar verdiği yönünde ifadeler kullanıldı. 

Gülşen, aşkı tamamen sonlandırdıktan sonra kameralar karşısına geçerek yaptığı basın açıklamasında Erol Köse'nin kendisine belgeler göstererek boşandığını söylediğini ve evli olduğunu katiyen bilmediğini dile getirmiş, 'Ben hiçbir zaman evli olduğunu bildiğim bir adamla birlikte olmam, olmadım, olmayacağım da' açıklamasında bulunmuştu. 

Yani bu hikaye yalnızca bir aşk değil, aynı zamanda güç, kontrol ve sektör içi çatışmaların da merkezinde yer alan koca bir krizdi....

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
