Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 12:34

Ünlü yapımcının vefatının ardından magazin dünyasında yankıları sürerken, Erol Köse’nin vasiyeti de belli oldu. Ece Erken’in gündeme taşıdığı iddiaya göre Köse’nin, defin süreciyle ilgili özel bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.

Türk müzik sektörünün en tartışmalı ama bir o kadar da etkili isimlerinden biri olan Erol Köse, yıllarca hem yaptığı çıkışlarla hem de sektörde gündemden düşmeyen bir figür oldu.

Yapımcılığı, sivri dili ve sosyal medyada yarattığı etkiyle adından sıkça söz ettiren Köse, vefatının ardından da konuşulmaya devam ediyor.

Hatırlarsınız; özellikle Twitter döneminde yaptığı paylaşımlar, sanatçılarla yaşadığı polemikler ve magazin dünyasında yarattığı dalgalarla uzun süre gündemin merkezindeydi. Şimdi ise bu kez, geride bıraktığı iddia edilen vasiyetiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Sunucu Ece Erken’in gündeme taşıdığı bir iddiaya göre, Erol Köse’nin vefatından önce yapımcı Polat Yağcı’ya bir yazı bıraktığı ve defin süreciyle ilgili özel bir istekte bulunduğu öne sürüldü.

Ece Erken 'Çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin.. Bir yapımcıya yazı bıraktığı ve O kişinin O'nu defnetmesini istediğini belirtmiş... Ailesine sabır diliyorum🤲🏻' ifadelerini kullandı. Gel Konuşalım programında ise o kişinin Polat Yağcı olduğunu açıkladı.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
