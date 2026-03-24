Ağrı Doğubeyazıt’ta Askeri Araç Kazası Nedeniyle 2 Asker Şehit Oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askerî araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 2003 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu. Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şehit askerler için resmî törenin Iğdır'da düzenlenmesinin beklendiği öğrenildi.