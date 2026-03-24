Ağrı Doğubeyazıt’ta Askeri Araç Kazası Nedeniyle 2 Asker Şehit Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 18:34

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde devriye görevine çıkan askeri aracın devrilmesi sonrasında 2 asker şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay kaza yerinde şehit olurken, Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit olanların sayısının 2’ye yükseldiğini açıkladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askerî araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 2003 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu. Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şehit askerler için resmî törenin Iğdır'da düzenlenmesinin beklendiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
