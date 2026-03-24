İstanbul'un Taksilerinde Durum Terse Döndü: Şimdi Yolcular Kabul Etmiyor!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 22:30

Megakent İstanbul’da yıllardır süren taksi probleminde işlerin terse döndüğü iddia edildi. Yolcu seçen taksiler şimdi ise araçlarına alacak yolcu bulamıyor. Artan fiyatlar nedeniyle taksi kullanımı azalırken, korsan ve paylaşımlı taksiler de yolcu sayısını azaltan diğer faktörler arasında yer alıyor. İstanbul’da taksi plakalarının da düştüğü belirtiliyor.

Reklam

İstanbul’da yaşayıp da kısa süre içinde taksi bulamama sorunu yaşayan kişi yoktur.

Taksiciler kısa mesafede, yağmurlu havada veya trafikte yolcuları almıyordu. Şimdi ise işlerin tam tersi olduğu ortaya çıktı. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların taksi kullanımı azaldı.

Öte yandan korsan taksiler ile paylaşımlı taksilere de rağbet her zamankinden daha fazla.

İddiaya göre İstanbul’da taksi plakaları 9 milyon liraya kadar düştü.

Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Reklam
