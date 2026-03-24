OpenAI Büyük Umutlarla Piyasaya Sürdüğü Sora’yı Kapatma Kararı Aldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 00:09

ChatGPT’nin de sahibi olan OpenAI, 2024 yılında fırtınalar koparan video oluşturma platformu Sora’yı kapatma kararı aldı. Sora’dan yapılan paylaşımda, “Sora'ya veda ediyoruz... Bu haberin hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT içindeki video işlevlerinin de desteklenemeyeceğini belirtti.

OpenAI’ın 2025’in Eylül ayında piyasaya sürdüğü prompt ile video oluşturma platformu Sora, oluşturduğu videolarla fırtınalar koparmıştı.

OpenAI, sürpriz bir kararla Sora’yı kapatacağını açıkladı. Sora ekibi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Sora'ya veda ediyoruz... Bu haberin hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. Uygulama ve API için zaman çizelgeleri ve çalışmalarınızı koruma yöntemleri de dahil olmak üzere yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağız,' ifadelerini kullandı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada OpenAI’nin tüketici uygulamasının yanı sıra Sora’nın geliştiriciler için olan sürümünü de sonlandıracağını ve ChatGPT içindeki video işlevlerini de artık desteklemeyeceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
