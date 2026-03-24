OpenAI Büyük Umutlarla Piyasaya Sürdüğü Sora’yı Kapatma Kararı Aldı

OpenAI, sürpriz bir kararla Sora’yı kapatacağını açıkladı. Sora ekibi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Sora'ya veda ediyoruz... Bu haberin hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. Uygulama ve API için zaman çizelgeleri ve çalışmalarınızı koruma yöntemleri de dahil olmak üzere yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağız,' ifadelerini kullandı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada OpenAI’nin tüketici uygulamasının yanı sıra Sora’nın geliştiriciler için olan sürümünü de sonlandıracağını ve ChatGPT içindeki video işlevlerini de artık desteklemeyeceğini belirtti.