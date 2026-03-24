Şike ve Bahis Soruşturmasında Bazı Süper Lig Ekipleri Küme Düşürülebilir İddiası

'Süper Lig'de hangi takımlar düşecek …Futbolda tartışmalı günler kapıda. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan bahis ve şike operasyonunda sona yaklaşılıyor.

Türk milleti ve Türk sporu, temiz ve adil bir futbol düzeni istiyor. Şikenin tespit edilmesi halinde kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündemde. Bu süreçte hiçbir takım için ayrıcalık söz konusu olmayacak.

Bu kapsamda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız ile ilgili iddianamenin bu hafta çıkması bekleniyor. Ayrıca 12 kulüp ve 33 şüpheli hakkında hazırlanan ayrı bir iddianamenin de hızlandırıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, düşük miktarlarda (10- 15 TL) bahis oynayan futbolculara dahi cezalar uygulanırken; rakip takım lehine açık şekilde şike içerisinde bulunan kişi ve kurumlara da ağır yaptırımların geleceği belirtiliyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatının net olduğu, “temiz futbol için kimsenin gözünün yaşına bakılmaması” yönünde irade ortaya konduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Türk futbolu adına radikal adımların atılması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu süreçte gerekli kararlılığı göstermeye hazır olduğu belirtiliyor. Şike içerisinde olan Süper Lig takımı yöneticilerinin de açıklanacağı ve bu takımların ligden düşürüleceği söyleniyor.

Temiz futbol için kritik bir döneme giriyoruz.'