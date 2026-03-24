Şike ve Bahis Soruşturmasında Bazı Süper Lig Ekipleri Küme Düşürülebilir İddiası

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 23:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kulüp yöneticilerinin ve futbolcularının bahis oynadığı tespit edilmiş ve tutuklamalar gerçekleşmişti.

Gazeteci Sinan Burhan, tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız ile ilgili iddianamenin yazımında sona gelindiğini, şike içerisinde olan Süper Lig takımı yöneticilerinin de açıklanacağını ve bu takımların ligden düşürülebileceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı hakemler ve kulüp yöneticileri tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı “müsabaka sonucunu etkilemek” suçlamasıyla tutuklandı.

Gazeteci Sinan Burhan, savcılığın soruşturması kapsamında bazı Süper Lig ekiplerinin küme düşebileceğini iddia etti.

Sinan Burhan’ın paylaşımı 👇

'Süper Lig'de hangi takımlar düşecek …Futbolda tartışmalı günler kapıda. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan bahis ve şike operasyonunda sona yaklaşılıyor.

Türk milleti ve Türk sporu, temiz ve adil bir futbol düzeni istiyor. Şikenin tespit edilmesi halinde kulüpler için ligden düşme ya da 12 puana kadar puan silme cezaları gündemde. Bu süreçte hiçbir takım için ayrıcalık söz konusu olmayacak.

Bu kapsamda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız ile ilgili iddianamenin bu hafta çıkması bekleniyor. Ayrıca 12 kulüp ve 33 şüpheli hakkında hazırlanan ayrı bir iddianamenin de hızlandırıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, düşük miktarlarda (10- 15 TL) bahis oynayan futbolculara dahi cezalar uygulanırken; rakip takım lehine açık şekilde şike içerisinde bulunan kişi ve kurumlara da ağır yaptırımların geleceği belirtiliyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatının net olduğu, “temiz futbol için kimsenin gözünün yaşına bakılmaması” yönünde irade ortaya konduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Türk futbolu adına radikal adımların atılması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da bu süreçte gerekli kararlılığı göstermeye hazır olduğu belirtiliyor. Şike içerisinde olan Süper Lig takımı yöneticilerinin de açıklanacağı ve bu takımların ligden düşürüleceği söyleniyor.

Temiz futbol için kritik bir döneme giriyoruz.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
right-dark
