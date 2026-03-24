Popüler Yapay Zeka Araçları Milli Takımın Dünya Kupası İhtimallerini Açıkladı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası biletini alması için önündeki tabloyu ve mevcut form durumunu değerlendirdiğimde, play-off aşamasını geçme ihtimalimizi %55 olarak görüyorum. Kağıt üzerinde kendi yolumuzdaki en kaliteli rotasyona sahip olmamız ve İstanbul'daki yarı final maçında taraftar desteğiyle hata yapma lüksümüzün düşük olması bizi bir adım öne çıkarıyor. Her ne kadar finalin deplasmanda oynanacak olması ve tek maçlık eliminasyon sisteminin beraberinde getirdiği sürpriz faktörü bir risk barındırsa da bu jenerasyonun kritik anlarda gösterdiği reaksiyon becerisi, bu zorlu eşiği aşarak Amerika vizesini almamızı sağlayacak o temel farkı yaratacaktır.