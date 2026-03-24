onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Popüler Yapay Zeka Araçları Milli Takımın Dünya Kupası İhtimallerini Açıkladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.03.2026 - 18:03

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için sahnede. C Yolu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Romanya’yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, bu engeli aşması halinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak. Biz de millilerin Dünya Kupası ihtimalini 3 popüler yapay zeka aracı Grok, Gemini ve Chat GPT'ye sorduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grok

Türkiye A Milli Takımının 2026 Dünya Kupası play-offlarını geçme ihtimali, yaklaşık %65-75 seviyesindedir. 

Evinde Romanya’yı ağırlayacağı yarı finalde net favori konumunda olan Milliler (%70-80 kazanma olasılığı), finalde ise Slovakya veya Kosova’nın galibiyle deplasmanda karşılaşsa da kadro kalitesi (Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlar) ve hücum gücüyle açık ara en güçlü takım olarak görülmektedir; tek maçlık eleme sisteminin risklerine rağmen genel tahmin, Türkiye’nin  2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’na gitme şansı oldukça yüksek.

Google Gemini

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası biletini alması için önündeki tabloyu ve mevcut form durumunu değerlendirdiğimde, play-off aşamasını geçme ihtimalimizi %55 olarak görüyorum. Kağıt üzerinde kendi yolumuzdaki en kaliteli rotasyona sahip olmamız ve İstanbul'daki yarı final maçında taraftar desteğiyle hata yapma lüksümüzün düşük olması bizi bir adım öne çıkarıyor. Her ne kadar finalin deplasmanda oynanacak olması ve tek maçlık eliminasyon sisteminin beraberinde getirdiği sürpriz faktörü bir risk barındırsa da bu jenerasyonun kritik anlarda gösterdiği reaksiyon becerisi, bu zorlu eşiği aşarak Amerika vizesini almamızı sağlayacak o temel farkı yaratacaktır.

ChatGPT

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası play-offlarını geçme ihtimali genel analizlere göre yaklaşık %45–55 aralığında, yani kabaca %50 civarında görülüyor; bunun nedeni sistemin eleme usulü olması (yarı final ve finalin tek maç üzerinden oynanması) ve takımın önce Romanya Millî Futbol Takımı gibi zorlu bir rakibi, ardından da Slovakya Millî Futbol Takımı veya Kosova Millî Futbol Takımı karşısında bir maçı daha kazanmak zorunda olmasıdır; bu yüzden Türkiye’nin turu geçmesi ne sürpriz olur ne de elenmesi, çünkü ihtimal dengede ve sonucu küçük detaylar (form, kadro, saha avantajı) belirleyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın