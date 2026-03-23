Galatasaray'da Geleceği Belirsiz Olan Icardi İçin Juventus İddiası Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 19:50

Galatasaray’da Mauro Icardi dönemi resmen sona eriyor. Taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcünün sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları gündemi salladı. Sözleşme uzatılmayacağı haberinin ardından, camiada Icardi’nin yeni kulübü ve imza atacağı büyük takım da belli oldu.

Yeni kontrat zor görünüyor.

2022-2023 sezonunda kiralık olarak gelerek Türkiye’yi sarsan ve ardından bonservisi alınarak Galatasaray tarihine adını yazdıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formaya veda ediyor. Son bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Haziran ayında sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki golcüyle yeni bir kontrat yapmama kararı aldı.

Arjantin basınından İtalya iddiası geldi.

Icardi’nin geleceğiyle ilgili en somut iddia, Arjantin’den geldi. Bir süredir Arjantin kulüplerinin ilgilendiği belirtilen golcünün, kariyerine Güney Amerika’da değil Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi. Sevgilisi China Suarez ile birlikte yaşamlarını nerede sürdüreceklerine dair ortak bir karar alan çiftin, İtalya’ya dönüş için gün saydığı aktarıldı.

"Juventus'a gidecek"

İtalyan kulübü Juventus’un, Icardi’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve görüşmelerin son aşamaya geldiği öne sürüldü. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, Juventus yönetimi ile Icardi’nin temsilcileri yıllık ücret ve bonus konusundaki pürüzleri çözmek için bir araya geliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

China Suarez'in kariyeri için de İtalya önemli.

Icardi’nin daha önce Serie A’da Inter ve Sampdoria formalarıyla sergilediği etkileyici performans, Juventus’un ilgisinde belirleyici faktör olarak öne çıkıyor. Öte yandan, China Suarez’in moda kariyeri ve yaşam tercihlerinden ötürü İtalya seçeneğine tam destek verdiği bildiriliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
