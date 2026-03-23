Galatasaray'da Geleceği Belirsiz Olan Icardi İçin Juventus İddiası Ortaya Atıldı

Icardi’nin geleceğiyle ilgili en somut iddia, Arjantin’den geldi. Bir süredir Arjantin kulüplerinin ilgilendiği belirtilen golcünün, kariyerine Güney Amerika’da değil Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi. Sevgilisi China Suarez ile birlikte yaşamlarını nerede sürdüreceklerine dair ortak bir karar alan çiftin, İtalya’ya dönüş için gün saydığı aktarıldı.