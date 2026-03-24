Türkiye U18 Takımının Cebelitarık U18’i Farklı Yendiği Maça Thierry Karadeniz Damga Vurdu

Türkiye U18 Takımının Cebelitarık U18’i Farklı Yendiği Maça Thierry Karadeniz Damga Vurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.03.2026 - 22:07

Köln’ün altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Thierry Darnel Karadeniz, Türkiye U18 takımıyla çıktığı maça damga vurdu. Afrikalı anne ile Türk babanın çocuğu olarak Almanya’da dünyaya gelen Thierry Karadeniz, Türkiye’nin Cebelitarık U18’i 7-0 yendiği maçta 2 gol birden attı. Orijinal mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, hücum bölgesinin her yerinde oynayabilir.

Türkiye’nin yeni yıldız adaylarından Thierry Karadeniz bugün sahneye çıktı.

Türkiye’nin yeni yıldız adaylarından Thierry Karadeniz bugün sahneye çıktı.

Avrupa devlerinin de takibine giren Thierry Karadeniz, Türkiye U18 takımıyla bugün maça çıktı. Türkiye U18’in Cebelitarık’ı 7-0 yendiği maçta genç oyuncu 7 dakika içinde iki gol atmayı başardı.

22 Haziran 2008 tarihinde Almanya’da Afrikalı bir anne ile Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Thierry Darnel Karadeniz, uzun zamandır Köln’ün altyapısında forma giyiyor.

1,79 boyunda olan Thierry Karadeniz, Köln U19 takımıyla bu sezon 19 maçta 2 gol kaydetti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
