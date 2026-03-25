onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Arda Güler'den Dikkat Çeken Galatasaray ve Hagi Sözleri

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2026 - 16:23

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında Romanya ile A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Arda Güler ve teknik direktör Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadele öncesi Arda Güler, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Türkiye'nin en son gittiği dünya kupasında hayatta olmadığını hatırlatan Güler'den Galatasaray ve Hagi itirafı da geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Real Madrid'in genç yıldızı önemli açıklamalarda bulundu.

'Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz.'

Romanya'da Hagi'ye benzetildiği sorusu üzerine şu yanıtı verdi.

'Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak.'

"Hislerin nasıl?" sorusunu ise şöyle yanıtladı.

'İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. 2002'de ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası! Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. 2002'de dünyada yoktum. Perşembe günü çok güzel bir maç oynar ve Dünya Kupası'na gideriz. Orada olmayı çok istiyorum. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nı istiyoruz. Büyük bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz.'

Galatasaray örneği verdi

'Herkesi yenebiliriz. Kadro kalitesi, beraber oynama alışkanlığı var. 2002'de çok fazla Galatasaraylı oyuncu vardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar elde etti. Şu anda Avrupa'da oynayan çok oyuncumuz var. Beraber oynarsak her takımı yenebiliriz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın