Mohamed Salah Liverpool Taraftarına Duygusal Bir Video ile Veda Etti

'Herkese merhaba. Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk bölümü. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım.

Söze şöyle başlamak istedim; bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın ne kadar derin bir parçası olacağını asla hayal edemezdim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil. O bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu kelimelerle anlatamam.

Zaferlerimizi kutladık, en önemli kupaları kazandık ve hayatımızın en zor zamanlarında hep birlikte mücadele ettik. Burada geçirdiğim süre boyunca, geçmişte ve günümüzde bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle de takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Ve taraftarlara... Kelimeler yetersiz kalıyor. Kariyerimin en iyi döneminde bana gösterdiğiniz destek ve en zor anlarımda yanımda durmanız asla unutmayacağım bir şey. Bunu her zaman yanımda taşıyacağım.

Ayrılmak asla kolay değil. Bana hayatımın en güzel zamanlarını yaşattınız. Ben her zaman sizden biri olacağım. Bu kulüp benim ve ailem için her zaman bir yuva kalacak.

Her şey için teşekkürler. Hepiniz sayesinde, asla yalnız yürümeyeceğim.'