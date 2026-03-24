Mohamed Salah Liverpool Taraftarına Duygusal Bir Video ile Veda Etti

Mohamed Salah Liverpool Taraftarına Duygusal Bir Video ile Veda Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.03.2026 - 23:19

İsmi Liverpool'la özdeşleşen Mohamed Salah duygusal bir videoyla efsanesi olduğu kulübe veda ettiğini duyurdu. Uzun yıllardır skor yükünü çektiği kırmızılara veda videosunda duygulandığı gözlemlenen Mısırlı yıldız uzun yıllar kulübüyle sayısız kupa ve ödül kazandı.

Mısırlı yıldızın veda konuşması şöyle;

'Herkese merhaba. Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk bölümü. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım.

Söze şöyle başlamak istedim; bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın ne kadar derin bir parçası olacağını asla hayal edemezdim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil. O bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu kelimelerle anlatamam.

Zaferlerimizi kutladık, en önemli kupaları kazandık ve hayatımızın en zor zamanlarında hep birlikte mücadele ettik. Burada geçirdiğim süre boyunca, geçmişte ve günümüzde bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle de takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Ve taraftarlara... Kelimeler yetersiz kalıyor. Kariyerimin en iyi döneminde bana gösterdiğiniz destek ve en zor anlarımda yanımda durmanız asla unutmayacağım bir şey. Bunu her zaman yanımda taşıyacağım.

Ayrılmak asla kolay değil. Bana hayatımın en güzel zamanlarını yaşattınız. Ben her zaman sizden biri olacağım. Bu kulüp benim ve ailem için her zaman bir yuva kalacak.

Her şey için teşekkürler. Hepiniz sayesinde, asla yalnız yürümeyeceğim.'

Uzun yıllar kırmızıların skor yükünü taşıdı.

Uzun yıllar kırmızıların skor yükünü taşıdı.

Mohamed Salah’ın 2017 yılında AS Roma’dan transferiyle başlayan Liverpool kariyeri, modern futbol tarihinin en etkileyici başarı hikayelerinden birine dönüştü. 'Mısır Kralı' lakaplı yıldız, Anfield’da geçirdiği dokuz sezon boyunca 435 maçta 255 gol atarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olmayı başardı ve bu süreçte iki Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi kupası dahil toplam sekiz ana kupa kazandı. Bireysel olarak dört kez Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ve sayısız rekora imza atan Salah, sadece istatistikleriyle değil, sahadaki hızı ve liderliğiyle Liverpool'un dünya futbolunun zirvesine dönüşündeki en kilit figür oldu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
