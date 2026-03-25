Kubilay Kaan Kundakçı’nın Hayatını Kaybettiği Olayda Gözaltına Alınan Bilal Kadayıfçıoğlu Serbest Kaldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 19:51

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili şüpheli Atilla Kadayıfçıoğlu tutuklanmıştı. Gözaltına alınan şüphelinin babası armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Atilla Kadayıfçıoğlu tutuklanmıştı.

19 Mart gecesi gerçekleşen olayda rapçi Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’yı da yanına alarak eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmaya gitmişti.

Bu sırada olay yerine çakarlı araçla gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi Atilla Kadayıfçıoğlu’nun silahından ateşlenen kurşunla genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Sonrasında olay yerinden kaçan Atilla Kadayıfçıoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Olayda ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi de tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Atilla Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Baba Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
