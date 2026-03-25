Kubilay Kaan Kundakçı’nın Hayatını Kaybettiği Olayda Gözaltına Alınan Bilal Kadayıfçıoğlu Serbest Kaldı

19 Mart gecesi gerçekleşen olayda rapçi Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’yı da yanına alarak eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmaya gitmişti.

Bu sırada olay yerine çakarlı araçla gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi Atilla Kadayıfçıoğlu’nun silahından ateşlenen kurşunla genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Sonrasında olay yerinden kaçan Atilla Kadayıfçıoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Olayda ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi de tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Atilla Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Baba Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanacak.