onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Ural'dan Eski Damat Adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu Hakkındaki Eleştirilere Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2026 - 10:12

Ümraniye’de hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili detaylar gündemdeki yerini korurken, geçmişe ait görüntüler de yeniden ortaya çıkmıştı.

Kadayıfçıoğlu’nun, bir dönem Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural ile birlikte olduğu süreçte Ural’ın sarf ettiği övgü dolu sözler sosyal medyada yeniden dolaşıma girince, ünlü sunucudan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Ümraniye’de yaşanan saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmiş, olay kısa sürede Türkiye gündemine oturmuştu

Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddiaya göre olaylar, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Bu süreçte Kubilay Kundakçı’nın da devreye girerek ikiliyi barıştırmak istediği ve bu nedenle stüdyonun önüne gittikleri öne sürüldü. Ancak burada silahlı saldırıya uğradıkları iddia edildi.

Saldırının çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği, olayın baş şüphelisinin ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddialar arasında yer aldı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklama kararları geldi.

Cinayet soruşturmasında adı geçen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun geçmişte magazin dünyasıyla da bağlantılı olması dikkat çekti.

Kadayıfçıoğlu’nun, daha önce Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural ile ilişki yaşadığı bilinirken, Ural’ın o dönemde sarf ettiği övgü dolu sözler yeniden gündeme taşındı.

Programında “Bu benim damat olacak gibi duruyor, çok terbiyeli bir çocuk” ifadelerini kullanan Ural’ın bu sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girince, ünlü isimden de açıklama gecikmedi.

Kanal D’de yayınlanan programında konuşan Hakan Ural, “Ne diyecektim? Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini?” diyerek tepkisini dile getirdi.

O dönemde kızını onore etmek için böyle konuştuğunu belirten Ural, bir insanın gelecekte ne yapacağını bilmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Ayrıca kızının bu ilişkiyi sonlandırırken neler yaşadığını kimsenin bilmediğini söyleyen Ural, kendisinin ve ailesinin olayla ilişkilendirilmesine de sert çıktı.

“Benim çocuğumun da fotoğraflarını çektiler, ben de kızımı onore etmek için gösteriyorum ‘biliyorum’ demeye getiriyorum. Ya ne diyecektim? Bana normal davranan bir adama, benim kızımın flörtü olması sebebiyle negatif mi olayım? Nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini? Bu arada insanlar evleniyor, hayatını birleştirdiği, yüzük taktığı, koca yaptığı insanlar neler yapıyor da ayrılıyor.

Velhasılkelam, babasını da bilirim. İki defa oturdum, kalktım. Ama siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık? Benim özelim o. Ne biliyorsunuz da ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Salla babam salla. Ben bu çocukla da iki defa, üç defa konuştum. Bu arada kızımla da iki yıl flört ettiler. Az mı? Şimdi kızım bana diyor ki, ‘Baba, şimdi seni tanıştırmak istiyorum.’ Bazı babalar tanışmak istemez. Ben bilakis tanıyayım, göreyim, bileyim, elimden geldiğince, mümkün olunca destek olayım isterim.

Şimdi aradan bir buçuk yıl geçmiş. Aleyna’yı biliyorsunuz. Öncesinde kimdir, kimlerle flört etti, bilmiyorum ben. Sonrasında da kalkıyor, bu kızla flört ederken bir cinayet işliyor. Bir şekilde Hakan Ural’ı veya kızını oraya eklemenin manasını bana bir anlatırsanız ben anlayayım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın