Hakan Ural'dan Eski Damat Adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu Hakkındaki Eleştirilere Yanıt!

Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddiaya göre olaylar, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Bu süreçte Kubilay Kundakçı’nın da devreye girerek ikiliyi barıştırmak istediği ve bu nedenle stüdyonun önüne gittikleri öne sürüldü. Ancak burada silahlı saldırıya uğradıkları iddia edildi.

Saldırının çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği, olayın baş şüphelisinin ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddialar arasında yer aldı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklama kararları geldi.