Bilecik'te Altın Talebine Yetişemeyen Kuyumcu Çareyi Cama Yazı Asmakta Buldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2026 - 13:17

Uzun yıllardır yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın son aylarda büyük dalgalanmalar yaşıyor. Birkaç ay içinde rekor yükselişler kadar rekor düşüşlerde gören bu kıymetli maden her hareketinde yatırımcının veya birikim yapmak isteyen vatandaşın dikkatini çekiyor. Son günlerde altın fiyatlarının düşmesiyle altına talep arttı. 

Ancak darphaneden gelen fiziki altının sınırlı olması nedeniyle talebe yetişemeyen Bilecikli bir kuyumcu çareyi dükkanının camına uyarı yazısı almakta buldu.

"Vallahi Billahi Tillahi Yok"

28 yıldır bu işi yaptığını söyleyen kuyumcu talebe yetişemeyince dükkanının camına bu yazıyı astı. Israrla altın soran müşterilerini böyle uyardı.

Kuyumcunun verdiği röportaj şöyle;

'1998 yılından bu yana, yani yaklaşık 28 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Dünden bu yana Türkiye'de ve Bilecik'te olduğu gibi bir altın kıtlığı var. Biz bayramdan döndükten sonra altın fiyatları düşüşe geçti. Düşüşe geçince de vatandaşlar altın almaya geldi. Ama elimizdeki altınlar bitti. Bittikten sonra da Darphane altın vermemeye başladı. Vermeyince bütün Türkiye'de ve Bilecik'te altın yok satmaya başladı.

Bunu bizi Bilecik'te bilenler biliyor, biz elimizde olan altınları sattık. Ama bazen diyorlar ki; 'Saklıyorsunuz altınları, satmıyorsunuz' diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bize yeter ki altın olsun. Şimdi vitrinimizde bileziğimiz var, künyelerimiz var, bileklik çeşidi var; onları satıyoruz. Olanı satıyoruz, olmayanı da bazen isimlerini not alıyoruz. Diyoruz ki; 'Gelecek, perşembe günü, salı günü...' Onlara göre teslim etmeye çalışıyoruz.

Zaman zaman tartışmalar oluyor. 'Altın yok' diyoruz, inanmak istemiyorlar ama gerçekten yok. Niye yok? Biz satınca kazanacağız. Fark etmez ki altın düşmüş, çıkmış; bizim için fark etmiyor. Biz sadece satmak istiyoruz ama şu anda bize Darphane... İnanın ki dün 150 gram yazdırdık, bugün bize Darphane'den gelen 20 gram. 20 gramı kime vereyim? Tam 28 yıldır kuyumcuyum, ilk defa hayatımda kuyumculuk mesleğinde böyle bir durumla karşılaşıyorum ve altın yok satıyoruz.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
