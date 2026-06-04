Çocuklar İçin Yapay Zeka Kullanma Rehberi
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Teknoloji dünyası resmen minik beyinler için büyük bir oyun parkına dönüştü. Ama kabul edelim, bu parkta rehbersiz dolaşmak bazen çocuğu da ebeveyni de çıkmaza sürüklüyor. Yapay zeka doğru kullanıldığında yaratıcılığı artıran bir yardımcıya dönüşüyor, yanlış kullanıldığında ise düşünme tembelliğine kadar uzanan bir kısa yol yaratabiliyor. İşte çocukların yapay zekayla sağlıklı ilişki kurabilmesi için bilmeniz gerekenler...
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Çocuğunuza yapay zekanın sihir olmadığını, kendisini geliştirebilmesi için bir araç olduğunu mutlaka anlatın.
Hayallerindeki dünyayı görselleştirmek için ondan yardım alabileceğini söyleyin.
Yapay zekayı ödev makinesine çevirmek yerine fikir ortağı gibi kullanmasını sağlayın.
Yapay zekayla hikaye, şiir ve oyun üretmek yaratıcılığı inanılmaz besliyor.
Ekran süresinin yapay zeka bahanesiyle uzamasına izin vermeyin.
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Çocukların yapay zekayla duygusal bağ kurabilecek kadar yalnızlaşmamasına dikkat edin.
Yapay zekayı sadece öğrenme aracı haline getirin.
Ebeveynlerin de teknolojiyi öğrenmeye açık olması çocuklar üzerinde büyük fark yaratıyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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