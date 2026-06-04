Çocuklar İçin Yapay Zeka Kullanma Rehberi

Bir çocuğun tüm ödevi yapay zekaya yazdırması ilk başta pratik görünüyor ama uzun vadede düşünme becerilerine olumsuz etkisi oluyor. Bunun yerine çocukların yapay zekaya fikir danışması çok daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mesela kompozisyon yazarken giriş paragrafı için öneri alabilir ya da proje konusu seçerken yardım isteyebilir. Böylece üretim tamamen makineye ait olmuyor. Çocuk hem araştırıyor hem yön veriyor hem de kendi yorumunu katıyor.