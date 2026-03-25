Türkiye’nin 4 Kenti Avrupa’nın En Kirli Havasına Sahip 10 Kenti İçinde Yer Aldı

Iğdır, yıllık ortalama 64,4 µg/m³ PM2.5 seviyesiyle Avrupa’nın havası en kirli şehri olurken, Buca 51,5 µg/m³ ile ikinci sırayı aldı.

Gödekli (Iğdır'ın bir köyü) Konya ve Düzce ise ilk 10’da yer alan diğer bölgeler oldu.

Bu seviyeler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) güvenli olarak kabul ettiği 5 µg/m³ sınırının oldukça üzerinde bulunuyor.

İlk 10 şehir arasında, Sırbistan’dan Novi Pazar 34,1 µg/m³ ile üçüncü sırada yer alırken; Bosna-Hersek’ten Prijedor beşinci, Gorazde yedinci ve Gračanica dokuzuncu sırada bulunuyor. 10. sırada ise yine Sırbistan’dan Cacak yer alıyor.

Uzmanlar, Türkiye’de özellikle kömürle çalışan enerji santralleri, düşük kaliteli kömür ve odun kullanılan evler ile verimsiz sobaların sorunu ağırlaştırdığını belirtiyor. Ayrıca coğrafi yapı ve hava koşullarının kirleticilerin yere yakın kalmasına neden olduğu vurgulanıyor.