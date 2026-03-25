Türkiye’nin 4 Kenti Avrupa’nın En Kirli Havasına Sahip 10 Kenti İçinde Yer Aldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 22:06

Avrupa’nın havası en kirli 10 kentinin içinde Türkiye’den 4 il yer aldı. Iğdır, hava kirliliğinde Avrupa’nın zirvesinde yer alırken, İzmir’in Buca ilçesi ikinci oldu. Iğdır’ın Gödekli köyü ise 4. sırada listelendi.

Avrupa’nın en temiz havasına sahip ülkesi ise Finlandiya oldu.

Kaynak: Euronews Türkçe

2025 verilerinin incelendiği bir araştırmada, Türkiye’nin bazı kentleri Avrupa’nın en kirli havasına sahip iller arasında yer aldı.

Iğdır, yıllık ortalama 64,4 µg/m³ PM2.5 seviyesiyle Avrupa’nın havası en kirli şehri olurken, Buca 51,5 µg/m³ ile ikinci sırayı aldı.

Gödekli (Iğdır'ın bir köyü) Konya ve Düzce ise ilk 10’da yer alan diğer bölgeler oldu.

Bu seviyeler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) güvenli olarak kabul ettiği 5 µg/m³ sınırının oldukça üzerinde bulunuyor.

İlk 10 şehir arasında, Sırbistan’dan Novi Pazar 34,1 µg/m³ ile üçüncü sırada yer alırken; Bosna-Hersek’ten Prijedor beşinci, Gorazde yedinci ve Gračanica dokuzuncu sırada bulunuyor. 10. sırada ise yine Sırbistan’dan Cacak yer alıyor.

Uzmanlar, Türkiye’de özellikle kömürle çalışan enerji santralleri, düşük kaliteli kömür ve odun kullanılan evler ile verimsiz sobaların sorunu ağırlaştırdığını belirtiyor. Ayrıca coğrafi yapı ve hava koşullarının kirleticilerin yere yakın kalmasına neden olduğu vurgulanıyor.

Avrupa’da en temiz hava nerede?

Finlandiya, hava kirliliğinin en düşük olduğu şehirler listesinde ilk 10’un yarısına sahip. Utö Adası, sadece 1,3 µg/m³’lük PM2.5 seviyesiyle ilk sırada yer alırken; Muonio ikinci, Kittila üçüncü, Ranua beşinci ve Nivala onuncu sırada yer aldı.

Elverişli coğrafya ve düşük nüfus yoğunluğu bu başarıya katkıda bulunsa da Finlandiya’nın sıkı emisyon kontrolleri ve yenilenebilir enerjiden yüksek oranda yararlanması (%54’ün üzerinde) belirleyici etkenler arasında gösteriliyor.

İzlanda’daki Sandgerði 2,2 µg/m³ seviyesiyle dördüncü sırada yer aldı; İsveç’teki Bredkalen altıncı, Portekiz’in Faro kenti sekizinci ve yine İzlanda’daki Alftanes dokuzuncu oldu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
