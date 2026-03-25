Rapçi Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve Annesinden Şikâyetçi Oldu

Rapçi Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve Annesinden Şikâyetçi Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 20:39

Rapçi Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Anne Zuhal Kalaycıoğlu, Canbay’ın kızına sürekli şiddet uygulandığını, hatta kızına bir keresinde kafa attığını iddia etmişti. Canbay, avukatı aracılığıyla anne ve kızı hakkında “iftira” ve “hakaret” suçlamasıyla şikâyetçi oldu.

Kaynak: Emrullah Erdinç / X

19 Mart gecesi gerçekleşen olayda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Atilla Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü.

19 Mart gecesi gerçekleşen olayda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Atilla Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü.

Rapçi Canbay, yakın arkadaşı olan Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmaya gitmiş ve bu sırada olay yerine gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi Atilla Kadayıfçıoğlu’nun silahlı saldırısına uğramıştı.

Olaydan sonra Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Canbay’ın kızına sürekli şiddet uyguladığını ve bir keresinde kafa attığını iddia etmişti.

Yaşanan saldırı sonrasında Atilla Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu tutuklanmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, rapçi Canbay’ın Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Avukatlar aracılığı ile savcılığa verilen dilekçede, yalan beyan vermek suretiyle “iftira” ve “hakaret” davası açılması istendi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
