Sevgili Aslan, bugün iş hayatında yoğun bir tempo seni bekliyor. Üstüne yağmur gibi yağacak olan sorumluluklar, seni zorlayabilir ve belki de biraz terletebilir. Gün boyunca çokça koşacak, yorulacak ama başaracaksın! Tam da bu noktada Güneş ile Satürn'ün kavuşumu da dayanıklılığını sınayacak ve ne kadar güçlü olduğunun altını çizecek resmen!

Tabii bu süreç seni yıkmak ya da yıldırmak için değil! Aksine daha da güçlendirmek ve karşılaştığın zorluklar sayesinde sınırlarını keşfetmek için. Zaten sen de bu sayede daha sağlam bir sistem kurma yolunda ilerleyeceksin. Bu yoğun günün ve zorlayıcı temponun, maddi karşılıkları da olacak unutma. Kazancını artıracak teklifler ve fırsatlar seni bekliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygulardan kaçmaya meyillisin! Özellikle bekar bir Aslan burcuysan, duygularını hemen açmak istemeyebilirsin. Bu durum, belki de senin için biraz daha zaman gerektiği anlamına gelebilir. Belki de henüz yeterince güvenmiyorsundur... Ama eğer bir ilişkin varsa, bu soğukluk geçici olmayabilir. Duygularını açıklamak, sevgini göstermek ve bolca ilgi ile partnerini şımartmak artık istediğin bir şey olmayabilir. Galiba sevginin azaldığı bir süreçtesin, dikkatli ol bu aşkın sonu olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…