Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Jüpiter etkileşimi, partnerinle beraber güçlü çift majınızı zirveye taşıyor. Birbirinizin kariyerine veya toplumsal statüsüne verdiğiniz destek, aranızdaki saygıyı devasa bir boyuta çıkaracaktır. Gideceğiniz şık bir davette gözlerin sadece sizin üzerinizde olması aşkınızı harika bir şekilde besleyecek.

Ama bekarsan, gözün her zamankinden çok daha yükseklerde. Sadece romantik sözler söyleyen değil; gücü, duruşu ve başarılarıyla sana ilham verebilecek, toplumda saygı uyandıran bir karaktere çekileceksin. Kariyerin aracılığıyla tanışacağın bu asil ruhlu insan, hayatına tam da beklediğin gösterişli girişi yapabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...