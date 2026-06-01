Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Ay ve Merkür zıtlığı ilişkinde geçmişte hasır altı edilmiş sırları gün yüzüne çıkarabilir. Partnerine söylemekten çekindiğin ufak bir detayın kulaktan kulağa yayılarak mantıksız bir tartışmaya dönmesine izin vermemelisin. Zira her şeyi dürüstçe itiraf edip temiz bir sayfa açmak aşkı güçlendirecektir.

Ama bekarsan, doğrudan aynı ofisi paylaştığın veya iş nedeniyle sürekli iletişimde olduğun biriyle aranda gizli ama güçlü bir elektriklenme söz konusu olabilir. Bu çekime hemen kapılmadan önce, iş yeri dinamiklerini ve profesyonel sınırlarını riske atıp atmadığını mantıkla tartmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...