Sevgili Aslan, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı bilinçaltındaki gizli kaygılarla günlük yaşamın somut gerçekleri arasında sıkışmana neden olabilir. İş yerindeki mantıklı düzene ayak uydurmaya çalışırken içsel bir yorgunluk ve geri çekilme isteği duyabilirsin. Kendine ruhsal bir mola vermek, zihnini toparlamanın en etkili yoludur.

Ofis içindeki rutin görevlerinde konsantrasyon kaybı yaşayabilirsin. Çalışma arkadaşlarının arkandan konuştuğuna dair asılsız şüphelere kapılmak yerine sadece kendi iş dosyalarına odaklanmak en doğrusu olacaktır. Verimliliğini koruduğunda kimse seni eleştiremeyecektir.

Peki ya aşk? Gizli kalmış duygular veya sırlar ilişki dinamiklerini zorlayabilir. Partnerinden sakladığın küçük bir konunun mantıksız bir şekilde büyümesine izin vermeden dürüstçe paylaşmalısın. Bekarsan, iş ortamından biriyle aranda doğacak gizli bir çekim aklını başından alabilir. İşte bu noktada sınırlarını koruman en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...