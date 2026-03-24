Sevgili İkizler, bugün iş dünyasında güçlü bir konumda olmanın tadını çıkarmalısın. Zira anbean güçlendiğin bir döneme giriyorsun! Ancak bu durumun bir bedeli de olacak: Sorumlulukların artıyor ve tabii herkesin gözü daha fazla sana dönüyor, beklentiler artıyor. Bir yandan da Güneş ile Satürn'ün kavuşumu, seni adeta liderlik pozisyonuna itiyor.

Her an aldığın sorumluluklarla üzerindeki yük daha da artsa da bu yük seni yıpratmak yerine daha da güçlendirdiğini bilmelisin. Kendini daha net bir şekilde tanıyorsun ve neyi taşıyabileceğini, hangi yükün altından kalkabileceğini daha iyi anlıyorsun. Bugün üzerine aldığın rol, uzun süre seninle birlikte olabilir. Daha da önemlisi, iş dünyasında sarsılmaz bir yere sahip olmanı sağlayabilir. Artık biliyorsun, güç sende!

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda ise duygularını kontrol altında tutuyorsun. Eğer bekar bir İkizler burcuysan, duygularını kolay kolay dışa vurmakta seni zorluyordur. Flört ya da ilişki için bir karar vermek, aşkını itiraf etmek zor değil mi? Yine de tatlı bir itiraf, bekarlığın sonu olabilir! Tabii eğer bir ilişkin varsa, sorumlulukların paylaşılması gündeme gelebilir. İlişkindeki dengeleri korumak ve sorumlulukları adil bir şekilde paylaşmak isteyebilirsin. Çünkü özel hayatında kendini yalnız hissetmek istemiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…